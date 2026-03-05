¿Cuántos Mexicanos Han Sido Repatriados desde Medio Oriente por Guerra EUA-Irán?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México elevó a 321 el número de connacionales evacuados de distintos países de Oriente Medio ante el recrudecimiento del conflicto en la región, con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta militar de la República Islámica.

COMUNICADO. “Canciller De la Fuente se reúne con embajadores de México en Medio Oriente”.https://t.co/goEVCf8Lja pic.twitter.com/XziHzinaaD — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 5, 2026

En un mensaje en sus redes sociales, la Cancillería informó que 321 mexicanos han sido evacuados por "rutas terrestres seguras" desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

Prevén que aumente cifra de connacionales

No obstante, la dependencia del Gobierno mexicano precisó que el número podría aumentar los próximos días, pues "hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de nuestras embajadas".

En este sentido, recordó que sus edificios diplomáticos en la región continúan operando en "estado de alerta" y en "permanente contacto" con los mexicanos en Oriente Medio.

Por el momento, no tienen constancia de que ninguno de ellos se haya visto afectado por los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán.

"Reiteramos a los connacionales que permanecen en los países de la región seguir tomando las debidas precauciones y las recomendaciones de las autoridades locales para evitar cualquier afectación a su integridad física", concluyó la Cancillería.

EUA e Israel lanzan un ataque a gran escala contra Irán

El pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse y ha amenazado con responder con mayor fuerza.

Durante el fin de semana no han cesado los bombardeos en la zona. Teherán está respondiendo a los bombardeos de EE.UU. e Israel con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en varios países de la región.

