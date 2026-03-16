¿Irán Amenaza a Argentina? Acusa a Milei de Cruzar una “Línea Roja Imperdonable” 

La República Islámica de Irán respondió al presidente de Argentina, a quien acusó de haber cruzado una "línea roja imperdonable".

Hace una semana en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, Javier Milei, dijo:

"Vamos a ganar. No me cae bien Irán. Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel".

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Ante esto, Irán respondió:

"Considerando estos hechos, Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino".

Señaló que la República Islámica de Irán, debe diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad. Aseguró que la mano de los enemigos de Irán está manchada con la sangre de personas inocentes como los más de 160 estudiantes de la escuela de Minab, destruida por un misil estadounidense.

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“Ahora, Argentina se ha presentado oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación. Esta es una línea roja imperdonable que ha sido cruzada".

Aunque señaló que Irán nunca ha considerado al pueblo o al gobierno de Argentina como su enemigo, parece que Milei, con ese enfoque, cruzó la línea roja de la seguridad nacional de Irán.

"Busca sacrificar los intereses y la conveniencia nacional en el altar de Estados Unidos y el régimen de apartheid israelí".

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