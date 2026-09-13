Internacional

Irán Descarta la Reapertura del Estrecho de Ormuz Pese al Acuerdo con Omán

El ministro de Exteriores iraní sostuvo que la condición para reabrir el paso es que Estados Unidos vuelva a cumplir sus compromisos en el Memorando de Islamabad

Vista de un buque en el Estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, en Irán.Buques en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán. Foto: Reuters
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