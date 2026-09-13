Irán Descarta la Reapertura del Estrecho de Ormuz Pese al Acuerdo con Omán

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que el acuerdo alcanzado con Omán sobre el estrecho de Ormuz, que será anunciado el lunes, no supondrá la reapertura de esta vía mientras Estados Unidos no retome los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento para la paz firmado en junio.

“El acuerdo con el sultanato de Omán, en ningún caso significará que se reabrirá el estrecho de Ormuz”, indicó el jefe de la diplomacia iraní en una entrevista con Al-Araby Al-Jadeed, un medio de comunicación panárabe con sede en Londres.

Araqchí sostuvo que la condición de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz "es que Estados Unidos vuelva a cumplir sus compromisos en el Memorando de Islamabad”, firmado en junio pasado entre Teherán y Washington, bajo mediación de Pakistán.

El sábado, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, citando a una fuente cercana al equipo negociador iraní, explicó que Teherán y Mascate, tras intensas conversaciones técnicas y diplomáticas, alcanzaron a principios de septiembre un acuerdo sobre las rutas seguras de navegación en Ormuz, que será presentado el lunes en una reunión en la capital omaní.

Según medios iraníes, en la reunión, además de Omán e Irán, participarán Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irak, mientras que Baréin se desmarcó del encuentro el sábado al recordar que su territorio “ha sido objeto de ataques (iraníes) dirigidos contra sus infraestructuras y bienes civiles”.

Al respecto, Araqchí precisó que durante el encuentro se facilitarán “a los países participantes los detalles del acuerdo con Omán y los mapas relacionados con la nueva ruta” de navegación.

El Memorando de Islamabad fue un acuerdo provisional que contemplaba principalmente el cese de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, además del levantamiento de las sanciones petroleras impuestas al país persa y la liberación de sus fondos congelados en el extranjero.

Sin embargo, su aplicación se vio obstaculizada por las diferencias entre Washington y Teherán sobre el control de las rutas marítimas en el estratégico estrecho de Ormuz, que se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Irán y Estados Unidos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.