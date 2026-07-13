José, María y Jessica Tenían DACA y Fueron Deportados: ICE Va por Dreamers

Tres beneficiarios de DACA fueron deportados por Estados Unidos pese a la protección del programa; dos ya regresaron tras litigios

José, María y Jessica Tenían DACA y Fueron Deportados: ICE Va por DreamersAgentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y agentes federales. Foto: Reuters / Archivo

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