José, María y Jessica Tenían DACA y Fueron Deportados: ICE Va por Dreamers

Tres beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fueron deportados de Estados Unidos en los primeros meses de 2026, pese a contar con protección legal contra la expulsión del país donde crecieron desde niños.

José pasó 118 días en Honduras, María más de un mes en México, y Jessica permanece en Matamoros a la espera de que la justicia estadounidense revise su caso.

Los tres llegaron de niños a Estados Unidos y forman parte de los aproximadamente 500 mil beneficiarios de DACA, programa creado en 2012 por Barack Obama para proteger de la deportación y permitir el trabajo a inmigrantes que llegaron al país siendo menores de edad.

¿Quiénes son los deportados con DACA?

José: Hondureño, 30 años, radicado en Texas desde los 8 años; deportado 118 días, ya de regreso.

María de Jesús Estrada: Mexicana, 42 años, radicada en California desde los 15 años; deportada más de un mes, ya de regreso.

Jessica Treviño: En Estados Unidos desde los 7 años, hoy 34, radicada en Álamo, Texas; deportada en marzo, aún en Matamoros.

DACA: Programa vigente desde 2012, protege a cerca de 500 mil beneficiarios conocidos como "dreamers".

Los casos de José y María fueron revisados por una corte federal, que ordenó su retorno.

El día que se llevaron a José y a María

José acudió el 2 de enero a una revisión rutinaria de su caso. Según su relato, le informaron que sería deportado de inmediato, argumentando que existía en su contra una orden de remoción de cuando era menor de edad. Pidió un plazo para recibir a su hijo, que estaba por nacer, pero la solicitud no fue atendida.

"Era beneficiario de DACA, un soñador. Y me deportaron", relató a la AFP.

María de Jesús Estrada acudió el 18 de febrero a una cita para un trámite de residencia que había iniciado, además de su condición de DACA. Ahí fue interceptada por agentes que le pidieron levantarse, darse la vuelta y poner las manos detrás de la espalda. Pidió unos minutos antes de ser trasladada.

"No me voy a resistir, necesito un momento para abrazar a mi hija, porque no sé cuándo volveré a verla", dijo, según narró a la AFP.

José fue esposado y trasladado en avión a Honduras. María fue deportada por tierra a México, donde permaneció en casa de un familiar mientras buscaba la manera de regresar con su hija.

La orden judicial que revirtió las deportaciones

Ambos recurrieron a la abogada Stacy Tolchin. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que la deportación de María se basó en una orden de 1998; una corte federal determinó que esa deportación constituyó una "violación flagrante" y ordenó su retorno. El caso de José tuvo un desenlace similar.

María volvió por tierra a Estados Unidos el 30 de marzo de 2026. José regresó el 19 de abril, fue detenido a su llegada y quedó en libertad con un grillete electrónico el 7 de mayo. Mientras estuvo en Honduras, nació su hijo, Mateo, a quien pudo cargar hasta después de su regreso.

María recuperó su empleo en un hotel; José continúa en mantenimiento de piscinas, aunque durante el proceso perdió la vivienda que intentaba comprar.

La abogada Tolchin calificó los casos como una muestra de lo que consideró una aplicación indebida de la ley por parte de la actual administración estadounidense.

El caso de Jessica, aún sin regresar

Jessica Treviño salía de la iglesia con su familia el 28 de diciembre de 2025 cuando fue interceptada por agentes de ICE. Pese a contar con DACA, fue detenida; su esposo, en situación indocumentada, fue sometido con violencia según un video que circuló ampliamente. Ambos fueron deportados a México en marzo. Sus tres hijos, todos menores, quedaron al cuidado de un familiar.

Jessica permanece en Matamoros a la espera de que su caso sea revisado por un tribunal estadounidense. Espera poder regresar antes de que una de sus hijas cumpla 15 años, en agosto.

Lo que piden por los beneficiarios de DACA

Donald Trump intentó terminar con DACA durante su primer mandato, medida que fue bloqueada por tribunales; posteriormente pidió al Congreso una solución permanente. Durante su actual gestión, se han registrado al menos 343 arrestos y 86 deportaciones de beneficiarios del programa, de acuerdo con un documento de la organización Home is Here, que a su vez cita cifras del Departamento de Seguridad Nacional.

Todd Schulte, presidente de la organización FWD que impulsa una reforma migratoria, señaló a la AFP que los beneficiarios de DACA pagan impuestos, tienen empleos, crean negocios y forman familias, y planteó que el Congreso debe abrir un camino hacia la ciudadanía.