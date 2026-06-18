La Casa Blanca Jubila el Air Force One; Un Avión de Catar Será su Reemplazo

La Casa Blanca ha despedido uno de los dos aviones Air Force One; se espera que sea reemplazado por el avión que regaló Catar a Donald Trump

Air Force OneDespiden el Air Force One; será reemplazado con avión regalo de Catar. Foto: Reuters

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Despiden al icónico Air Force One tras 40 años. Un avión de Catar, regalo para Trump, podría ser su sucesor. ¿Qué implicaciones tiene este cambio? Conoce los detalles.

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