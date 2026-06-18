La Casa Blanca Jubila el Air Force One; Un Avión de Catar Será su Reemplazo

La Casa Blanca ha anunciado el retiro de uno de los dos aviones presidenciales Air Force One. La aeronave fabricada por Boeing será reemplazada por una que regaló Catar al presidente Donald Trump.

La versión adaptada del Boeing 747 ha servido a los presidentes estadounidenses durante las últimas cuatro décadas.

El Air Force One entró en servicio en 1990, durante el mandato de George Bush padre.

Despiden al Air Force One

Después de décadas de servicio, ha sido jubilado uno de los dos aviones Air Force One que sirven al presidente de Estados Unidos. Al respecto, el director de comunicaciones de Trump, Steven Cheung, se despidió de la aeronave en una publicación en X después de volver de la cumbre del G7 en Francia.

“Buen trabajo, buen y fiel servidor. El último viaje”.

Por su parte, la jefa de Protocolo de Estados Unidos, Monica Crowley, publicó una foto del Air Force One en la pista de la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington. La imagen fue acompañada por el siguiente mensaje:

“Durante casi 40 años, transportó a todos los presidentes desde George H. W. Bush. No era el avión más moderno, pero era acogedor”.

Los dos aviones 747 fueron especialmente modificados y puestos en servicio en 1990. Desde entonces, han sido objeto de múltiples modernizaciones. Entre otras cualidades, estos aviones podían bloquear radares enemigos, así como sistemas para desviar misiles.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Problema Eléctrico Obliga al Air Force One a Regresar a la Base Andrews, ¿Qué Pasó?

¿Y qué reemplazará al viejo Air Force One?

Se anticipa que el Air Force One sea reemplazado por el avión que regaló Catar a Donald Trump. No obstante, esta decisión no ha estado exenta de polémica.

Por un lado, se ha puesto en duda que sea ético emplear este regalo, así como su viabilidad jurídica. Además, se ha tenido que juzgar la seguridad de la aeronave valuada en cientos de millones de dólares.

En mayo, la Fuerza Aérea estadounidense declaró que el avión catarí había pasado las pruebas de vuelo y pronto estaría listo para entrar en servicio.

La cadena NBC afirma que Donald Trump podría utilizar el nuevo avión catarí cuando viaje al monte Rushmore, en Dakota del Sur, el próximo mes de julio, como parte de las celebraciones por el aniversario 250 de la fundación de los Estados Unidos. Sin embargo, estos planes no han sido confirmados por la Casa Blanca.

Tampoco hay certidumbre sobre el destino del otro avión Boeing 747, así como el nombre oficial del avión catarí. Cabe señalar que el Air Force One solo se llama así cuando está a bordo el presidente.