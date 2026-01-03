¿Dónde Está Nicolás Maduro? El Presidente Que 'Se Pierde' Durante las Noches en Venezuela

En medio de la crisis en Venezuela por una serie de explosiones que el gobierno de ese país adjudicó como parte de un ataque de Estados Unidos, la pregunta es dónde está el presidente Nicolás Maduro.

Hasta el momento, el mandatario no ha salido a emitir algún mensaje luego de los estallidos en Caracas que, de acuerdo con el mismo gobierno venezolano, fueron ataques contra instalaciones militares y civiles.

Sigue lo más importante sobre las explosiones en Venezuela en nuestro Liveblog

Solo a través de un comunicado publicado por el canciller Yván Gil Pinto se informó que el presidente había decretado el estado de conmoción exterior.

Frente a este escenario, lo que resalta es la "desaparición" de Maduro, quien lleva en el poder más de 12 años, en medio de cuestionamientos por como consiguió mantenerlo durante las últimas elecciones.

¿Dónde está Nicolás Maduro?

En entrevista con N+, el periodista venezolano Luis Carlos Díaz habló sobre el paradero de Nicolás Maduro y señaló que es una incógnita desde hace varios años.

Eso no lo sabe nadie en Venezuela desde hace al menos 12 años. La ubicación nocturna de Nicolás Maduro es algo que ha estado rotando desde hace más de una década. No hay una casa presidencial, una residencia presidencial"

Noticia relacionada: ¿En Qué Países Podría Refugiarse Nicolás Maduro Si Dejara Venezuela tras 12 Años en el Poder?

El reportero comentó que en el país se habla de distintos espacios, incluso bajo tierra, para la seguridad del mandatario.

Desde hace años, se habla de distintos bunkers que están repartidos en la ciudad; bunkers subterráneos, casas seguras, entonces no es una información pública en Venezuela

Noticia relacionada: Venezuela Denuncia la "Gravísima Agresión Militar Perpetrada por Estados Unidos"

Y no es para menos la cautela con la que se mueve Maduro, ya que al menos sobre su cabeza pende una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos en agosto pasado.

La Fiscalía General estadounidense colgó la oferta para quien dé información para arrestar al mandatario venezolano, señalado como líder del grupo terrorista global el Cártel de los Soles.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM