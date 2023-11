A más de mes y medio del inicio de la guerra en la Franja de Gaza, el gobierno de Israel y el grupo Hamás alcanzaron un acuerdo para un intercambio de rehenes por presos palestinos, el cual irá acompañado de un alto el fuego de al menos cuatro días, que significa un respiro a la población civil de esa región.

No obstante, de acuerdo con ambas partes, este acuerdo no implica el fin de la guerra. Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu insistió en que los ataques no cesarán hasta que se hayan "destruido por completo" las capacidades militares de Hamás.

Mientras que el grupo islamista subrayó que esta tregua mediada por los gobiernos de Qatar, Egipto y Estados Unidos permite un "alivio y la oportunidad de curar las heridas de la Franja", pero que "consolida la voluntad de la resistencia" para seguir luchando contra el enemigo.

Pero ¿en qué consiste este pacto? Aquí, te dejamos los puntos clave de este acuerdo para que lo puedas entender de una forma sencilla.

Alto al fuego y ayuda humanitaria

El acuerdo contempla un alto el fuego de mínimo cuatro días, que podrá extenderse hasta un máximo de diez, en los que se suspenderán totalmente los combates.

La tregua entrará en vigor previsiblemente este jueves 23 de noviembre, tras dar un margen de 24 horas obligatorias según la ley israelí para posibles apelaciones ante la Suprema Corte.

Si la primera fase del acuerdo sale adelante sin contratiempos, la tregua se podrá extender para que Hamás libere a hasta 100 rehenes vivos, a cambio de la excarcelación de hasta 300 presos palestinos.

La proporción acordada para el canje siempre será de un rehén por cada tres prisioneros e Israel ya publicó la mañana del miércoles la lista con los 300 nombres de presos palestinos que podrán ser puestos en libertad si el acuerdo se aplica en su totalidad.

El acuerdo también contempla la entrada a la Franja, incluida la parte norte, de entre 100 y 300 camiones con alimentos y ayuda médica, además de combustible.

La Cruz Roja podrá entrar a visitar a los rehenes que se encuentran en la Franja para brindarles atención médica.

Entre los secuestrados, no serán liberados soldados ni hombres, ni se recuperarán los cadáveres de rehenes fallecidos. No obstante, sí se podrían intercambiar hombres ancianos y rehenes extranjeros.

Compromisos de Hamás

Hamás entregará a al menos 50 rehenes, casi todos mujeres y niños, de los más de 240 que secuestró el pasado 7 de octubre cuando irrumpió en territorio israelí.

La liberación de rehenes por parte del grupo islámico será en su mayoría de personas con nacionalidad israelí, aunque también habrá extranjeros y se hará en cuatro tandas: doce secuestrados serán liberados cada día de los cuatro que durará la tregua.

Los retenidos saldrán por el cruce de Rafah a Egipto, desde donde se movilizarán a Israel.

Compromisos Israel

Por su parte, Israel liberará de prisión a un primer grupo de 150 prisioneros palestinos, quienes no han sido condenados por delitos de sangre, y entre los que también se dará prioridad a mujeres y menores.



Israel los excarcelará una vez que los 50 primeros rehenes hayan llegado a Israel.

El Ejército israelí se compromete a no sobrevolar con drones y aviones el enclave durante seis horas diarias, mientras la tregua esté en vigor para permitir a Hamás localizar a rehenes que se encuentran en poder de otros grupos armados, como la Yihad Islámica, que también apoyó el acuerdo.

