Reabren el Aeropuerto Internacional de Kansas City Tras Evacuar la Terminal por Amenaza

El Aeropuerto Internacional de Kansas City reabrió la tarde del domingo luego de permanecer cerrado durante aproximadamente dos horas tras la evacuación de su terminal principal por una posible amenaza, informaron autoridades locales.

El portavoz del aeropuerto, Jackson Overstreet, confirmó en un correo electrónico poco después de las 2 de la tarde que la terminal ya había reanudado operaciones. La evacuación comenzó alrededor de las 11:15 de la mañana, cuando surgió una amenaza que activó un operativo de seguridad.

Durante el cierre, los vuelos que aterrizaron fueron retenidos en la calle de rodaje mientras las autoridades realizaban la revisión correspondiente.

En redes sociales, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que el incidente estaba bajo control y que las operaciones normales comenzaban a restablecerse.

No creíble

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, señaló también en redes sociales que la agencia investigó la amenaza y determinó que “no era creíble”.

Logan Hawley, de 29 años, relató que esperaba abordar un vuelo hacia Texas cuando notó una fuerte presencia policial y unidades K9 dentro de la terminal.

“De repente, había un trabajador del aeropuerto diciendo: ‘Evacúen de inmediato’. La gente se levantó rápido y salió corriendo de allí”, contó Hawley.

Según su testimonio, alrededor de 2 mil personas fueron escoltadas hacia la pista mientras se desarrollaba el operativo de seguridad.

