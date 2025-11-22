Suspenden Tráfico Aéreo en Aeropuerto de Países Bajos por Presencia de Drones

El tráfico aéreo civil y militar en el Aeropuerto Eindhoven, Países Bajos, fue suspendido debido a la presencia de drones, informó el ministro de Defensa neerlandés, Ruben Brekelmans, en la plataforma social X la tarde de este sábado.

"Se han avistado varios drones en el aeropuerto de Eindhoven. Por lo tanto, se ha suspendido el tráfico aéreo civil y militar. Los recursos de defensa contra drones están listos para intervenir. La Policía y la Real Marechaussee de los Países Bajos (KMar) también se encuentran en el lugar", informó.

Si bien la actividad en el aeropuerto de Eindhoven se reanudó un par de horas más tarde, Brekelmans ha tildado el incidente de "inaceptable" y ha anticipado que el Gobierno holandés está "tomando medidas al respecto".

Otro ataque en menos de 24 horas

Hasta el momento, no se ha revelado el número de drones involucrados. El ministro indicó que ya se realiza una investigación y que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad aérea.

La radiodifusora pública neerlandesa NOS reportó que los vuelos programados para aterrizar en Eindhoven estaban siendo desviados hacia Bruselas, Rotterdam y Weeze, en Alemania.

Asimismo, el Ministerio de Defensa informó que la noche del viernes se detectaron drones sobre la Base Aérea Volkel, ubicada a unos 30 kilómetros del aeropuerto. Personal de la Fuerza Aérea disparó desde tierra con el objetivo de neutralizar los drones, los cuales desaparecieron y no fueron recuperados.

