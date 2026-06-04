Tiroteo en Fiesta de Graduación en California Deja Un Muerto y Tres Heridos

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de la Sam Yeto High School, en Fairfield, al norte de California

Escena del crimen aislada con una cinta policiacaEn el tiroteo, un joven de 18 años perdió la vida y tres más fueron heridos. Foto: Pixabay | Ilustrativa

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Tragedia en fiesta de graduación en Fairfield: un joven de 18 años muere y tres personas resultan heridas en un tiroteo en el estacionamiento de Sam Yeto High School. La policía investiga el incidente.

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