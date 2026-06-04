Tiroteo en Fiesta de Graduación en California Deja Un Muerto y Tres Heridos

Lo que tenía que ser una celebración por el fin de cursos en una localidad al norte de California, terminó en una tragedia luego de que un tiroteo terminara con la vida de un adolescente y dejara tres personas más heridas.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles en el estacionamiento de la Sem Yeto High School, en Fairfield, a unos 80 kilómetros al noroeste de San Francisco.

Michelle Belyea, oficial de policía de Fairfield, informó que alrededor de las 19:15 horas (tiempo local), fue recibida una alerta por un suceso en la preparatoria. "Hay cuatro víctimas con heridas de bala", señaló.

Agregó que hay una "investigación activa" sobre el tiroteo y que no existe una amenaza continua para la comunidad, sin proporcionar detalles sobre el sospechoso.

¿Quiénes fueron las víctimas del tiroteo en California?

Un joven de 18 años murió, mientras que quedaron heridos tres personas más de 11, 20 y 25 años, respectivamente, según informó la policía, aunque no dio detalles de su estado de salud.

Un hombre que asistió a la ceremonia contó al canal local KCRA que escuchó disparos mientras se tomaban fotografías en el estacionamiento de la escuela.

La violencia armada mata a miles de personas cada año en Estados Unidos, donde el derecho constitucional a portar armas prevalece sobre las demandas de normas más estrictas.

ICM