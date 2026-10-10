Familia Herida tras Explosión en Finca en Guadalajara Proviene de Chiapas

Las autoridades informaron que la familia que resultó lesionada tras la explosión por una supuesta fuga de gas LP al interior de una finca en la colonia Del Fresno, en Guadalajara, es proveniente del estado de Chiapas.

Los tres integrantes residían desde hace dos meses en una vecindad que se encuentra sobre la calle Pelícano, entre Durazno y Limón. Los heridos no hablan español, ya que pertenecen a una comunidad indígena, por lo que la comunicación con ellos ha llegado a ser complicada.

A unos cuantos metros de la vivienda se encuentra un socavón que entorpeció la atención a los afectados.

“Quería pasar la ambulancia y los bomberos, y no pudieron pasar por el socavón, tuvieron que rodear para llegar a la emergencia y realmente sí fue más tiempo en poder ayudar a la gente. Cuando fue el estruendo aquí, se cimbró la casa, los cables de luz empezaron a parpadear, los chicos de la tienda dicen que les cayó poquita tierra en su techo”, dijo Cristina González, una vecina de la zona.

Para los aledaños, el socavón representa un riesgo de consideración, además de daños a los vehículos. Giovanni Rivera, un automovilista de la zona, explicó que los automóviles podrían resultar afectados por los hoyos que hay en la colonia.

De los afectados, se sabe que el padre, de 25 años, fue dado de alta, mientras que la madre, de 19, quien presentó quemaduras en el 50% de su cuerpo, es considerada como grave pero estable y recibe atención en el Viejo Hospital Civil de Guadalajara. Y la niña de 3 años, fue entregada al mismo hospital con lesiones en el 2% de su economía corporal.