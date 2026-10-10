Accidentes

Familia Herida tras Explosión en Finca en Guadalajara Proviene de Chiapas

Las tres personas que resultaron con quemaduras en la colonia Del Fresno recibieron atención médica; el padre ya fue dado de alta

BomberosLa familia lesionada por explosión en la colonia Del Fresno, en Guadalajara, es proveniente de Chiapas. Foto: N+

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Explosión en Guadalajara deja a una familia de Chiapas herida. La madre está grave y la niña recibe atención médica. El socavón cercano complicó el rescate

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