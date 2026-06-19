Detienen a Hombre Acusado del Asesinato de Adrián Salinas en Guadalajara

Fue detenido el presunto responsable del asesinato de Adrián Salinas, vocero juvenil de Tlajomulco de Zúñiga que recibió un balazo en la cabeza cuando estaba abordando una unidad del transporte público en Guadalajara.

Se trata de Javier ‘N’, de 54 años, quien fue capturado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, en un tianguis que se instaló en calles de la colonia El Fresno, en el municipio tapatío.

¿Cómo sucedieron los hechos el día del asesinato?

El acontecimiento ocurrió el 28 de mayo cuando la víctima mortal viajaba en un camión de la ruta 186, y cuyo chofer participó en un altercado vial sobre la av. Mariano Otero y Las Rosas, en Guadalajara.

“Sujeto irresponsable, violento que tuvo este pleito con el chofer de la unidad del transporte público, y que derivó en que esta persona disparara contra la unidad de transporte y matara a este joven, Adrián Salinas, fue detenido hoy en la mañana”, explicó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

Después de la captura del hombre, fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco, en la calle 14, donde fue abordado a una tanqueta blindada.

Desde las instalaciones estatales, los trasladaron en medio de un convoy importante de seguridad hasta el Penal de Puente Grande, en Jalisco, donde continuará su proceso legal.