Detienen a Hombre Acusado del Asesinato de Adrián Salinas en Guadalajara

Detuvieron a un hombre acusado del asesinado de Adrián Salinas, joven vocero que recibió un balazo en la cabeza cuando subía a una unidad del transporte público en Guadalajara

Detenido por autoridadesFoto: N+

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Detenido el presunto asesino de Adrián Salinas, joven vocero baleado en Guadalajara. Javier ‘N’ fue capturado en un operativo de seguridad. Descubre los detalles de este impactante caso.

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