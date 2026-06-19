Asesinan a Balazos Hombre al Interior de una Ferretera Frente a Clientes en Celaya, Guanajuato

La víctima era un cliente que al estar en la ferretería, fue atacado a balazos por un hombre que le disparó, para después huir en una moto.

La zona fue acordonada por la policía.Foto: N+
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