Asesinan a Balazos Hombre al Interior de una Ferretera Frente a Clientes en Celaya, Guanajuato

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad se registró después de que un hombre que había entrado a una ferretería a comprar, fuera asesinado a balazos frente a varias personas en Celaya.

Los hechos ocurrieron cuando un hombre había acudido a una ferretería ubicada a unos metros de la Zona Centro de Celaya, con la finalidad de comprar unas cosas y después regresar a su trabajo.

En cierto momento, al ingresar y esperar su turno, llegaban en una motocicleta, dos hombres, de la cual uno de ellos se bajó e ingreso al establecimiento, para dar primer un vistazo en la zona.

Al estar detrás de la víctima, el motociclista, sacó de entre sus pertenencias un arma, para después sin mediar palabra, comenzar a dispararle en repetidas ocasiones frente a varios clientes que se encontraban formados.

Al lograr su cometido, el agresor salió de la ferretería para regresar a la moto y darse a la fuga con su cómplice, mientras testigos de los hechos llamaban a los números de emergencia para reportar lo ocurrido.

Implementan operativo, pero no dan con los agresores

Los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes al confirmar el ataque, pidieron el apoyo de los paramédicos, mientras que elementos de la Guardia Nacional hacían su arribo para resguardar la zona.

Por su parte, los rescatistas de inmediato brindaron atención médica a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía, así como de Semefo, quienes comenzaron con las indagatorias correspondientes.

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