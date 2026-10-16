Sociedad

Pablo Lemus Desmiente Rumores de Privatización del Agua en Jalisco

El gobernador estatal detalla en redes sociales el plan para mejorar la distribución y calidad del líquido

Gobernador detalla plan para recibir agua de calidadPablo Lemus desmiente privatización del agua en Jalisco. Foto: N+

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Pablo Lemus aclara: no habrá privatización del agua en Jalisco. El nuevo acueducto Chapala-Guadalajara mejorará la calidad sin aumentar tarifas

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