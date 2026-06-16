Siguen Sin Entregar el Cuerpo de Miguel Octavio, Joven Localizado sin Vida en Costas de Colima

Los familiares de Miguel Octavio siguen sin recibir el cuerpo de Miguel Octavio, a pesar de que ya se reconoció e identificó

Miguel OctavioFoto: N+

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Aún sin entregar el cuerpo de Miguel Octavio a su familia en Colima. La espera continúa mientras buscan a Rubén David. Detalles del caso aquí.

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