Siguen Sin Entregar el Cuerpo de Miguel Octavio, Joven Localizado sin Vida en Costas de Colima

El cuerpo de Miguel Octavio, uno de los dos comerciantes de Jalisco que ingresaron a nadar a la playa Boca de Pascuales, en Colima, no ha sido entregado a sus familiares a pesar de que el cadáver ya fue reconocido.

Por lo anterior, los familiares de Miguel Octavio exigen celeridad en los procesos, ya que el cuerpo continúa en el Semefo del estado de Colima, mientras que Rubén David Martínez, el otro comerciante, sigue sin ser localizado.

¿Qué sucedió en la playa Boca de Pascuales?

Los dos comerciantes del mercado Felipe Ángeles, de Guadalajara, fueron arrastrados por la corriente al ingresar, el 9 de junio, sin embargo, únicamente han localizado uno de los cuerpos.

El cuerpo de Miguel Octavio fue encontrado y rescatado en la playa El Edén, el 12 de junio, y a pesar de que ya identificaron el cadáver y se realizaron pruebas genéticas, el Instituto Colimense de Ciencias Forenses aún no realiza la entrega a los familiares, quienes esperan darle digna sepultura.

"No nos han querido dar el cuerpo, no entendemos por qué, supuestamente el viernes nos lo entregaban y no han querido dar el cuerpo, ya está identificado y todas las pruebas y no nos lo han querido dar", explicó Jazmín Hernández, expareja de Miguel Octavio.

Localizan cuerpo en playas de Tecomán

En el caso de Rubén David, familiares permanece con incertidumbre. El 14 de junio fue encontrado el cuerpo de una persona en playas de Tecomán, sin embargo, todavía no se confirma que correspondan al joven.

Su familia insiste en que las características del cadáver extraído del mar no coinciden con las medias filiales de Rubén.

"Apareció otro cuerpo, pero no es el que buscamos, no es Rubén, esa persona no cuenta con las características de nuestra persona extraviada", manifestó Beatriz Zepeda, tía de Rubén.

La Fiscalía de Colima realizará peritajes correspondientes para determinar si se trata o no del cuerpo de Rubén David. Todavía están en proceso las pruebas de ADN.