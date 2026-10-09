Suspenden Clases en 22 Municipios de la Costa de Jalisco por Huracán Simón

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que se suspenderán las clases en 22 municipios de la costa del estado los días 9 y 12 de octubre.

La suspensión de clases se debe a la llegada de fuertes lluvias ocasionadas por el huracán Simón.

De acuerdo con el mandatario estatal, este fenómeno meteorológico ha tenido un comportamiento errático y ha cambiado de dirección entre Manzanillo, Colima, y Puerto Vallarta, Jalisco.

Por lo anterior, Lemus advirtió que el huracán Simón golpeará las costas con lluvias muy fuertes a partir de este 9 de octubre y durante el fin de semana hasta el lunes.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Además, el gobernador solicitó atender las recomendaciones de Protección Civil Estatal y descargar la app móvil Jalisco Alerta.

Los municipios en donde se suspenderán las clases son Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla, El Grullo, El Limón, Tuxcacuesco y Tolimán.