Sociedad

Suspenden Clases en 22 Municipios de la Costa de Jalisco por Huracán Simón

El gobernador del estado confirmó que no habrá escuela el 9 y 12 de octubre debido a las fuertes lluvias

EscuelaSuspenden clases en la costa de Jalisco por el huracán Simón. Foto: N+

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El huracán Simón trae lluvias intensas a la costa de Jalisco. Clases canceladas en 22 municipios. Solicitan descargar la app Jalisco Alerta para más detalles

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