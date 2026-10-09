Trabajadores del IMSS se Manifiestan en el Centro Médico Nacional de Occidente

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron en Guadalajara para exigir mejores condiciones laborales y una atención médica con los recursos necesarios. La protesta se realizó al exterior del Centro Médico Nacional de Occidente, donde se reunieron para expresar sus inconformidades.

Entre sus principales demandas se encuentra un aumento salarial del 10 por ciento, el abasto de medicamentos e insumos médicos, así como la contratación de más personal y especialistas para atender las necesidades de los derechohabientes.

Los manifestantes también exigieron un trato digno para los trabajadores y señalaron que las carencias dentro del instituto afectan tanto a quienes laboran en sus unidades médicas como a los pacientes que requieren atención.

De acuerdo con los trabajadores, estas movilizaciones se realizan de manera simultánea en distintos puntos del país y señalan que continuarán hasta alcanzar un acuerdo con el Gobierno Federal que permita atender sus peticiones.