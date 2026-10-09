Sociedad

Trabajadores del IMSS se Manifiestan en el Centro Médico Nacional de Occidente

Entre las peticiones de los trabajadores se solicita un salario justo y la contratación de personal

Trabajadores del IMSS se manifiestan para exigir salarios justos.Trabajadores del IMSS se manifiestan para exigir salarios justos. Foto: N+

Destacado

Los trabajadores señalaron que las manifestaciones continuarán hasta llegar a un acuerdo con el Gobierno Federal

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+