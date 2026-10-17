Sheinbaum Pide Extremar Precauciones y Atender a Protección Civil por Trudy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a extremar precauciones ante el huracán Trudy, categoría 1 en el Pacífico, y el frente frío número 2 en el golfo de México, que provocarán lluvias extraordinarias en nueve estados durante las próximas 36 a 48 horas.

En un mensaje publicado este sábado 17 de octubre en sus redes sociales, la mandataria precisó que las lluvias se esperan en Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Pidió a la población atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, citado en el mensaje, Trudy se localiza aproximadamente a 220 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 465 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero.

Para el golfo de México, la Secretaría de Marina mantiene el cierre de puertos a todo tipo de embarcaciones en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

El mensaje se acompañó de un mapa del Gobierno de México con el pronóstico de lluvia acumulada para este sábado. Clasifica la precipitación en seis niveles: chubascos (de 5 a 25 milímetros), fuertes (de 25 a 50), muy fuertes (de 50 a 75), intensas (de 75 a 150), torrenciales (de 150 a 250) y extraordinarias (más de 250 milímetros).

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Con información de N+.

CT