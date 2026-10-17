Política

Sheinbaum Pide Extremar Precauciones y Atender a Protección Civil por Trudy

La Secretaría de Marina mantiene el cierre de puertos en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco

Sheinbaum Pide Extremar Precauciones y Atender a Protección Civil por TrudyAsí lucen las costas de Michoacán por el paso del huracán Trudy. Foto: Protección Civil Michoacán

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+