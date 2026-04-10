Fiscalía General del Nuevo León Confirma Más Denuncias Contra Página “La Tía Paty”

Se suman más denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado en contra de los presuntos responsables del manejo de una página de redes sociales dedicada a la extorsión en Monterrey, Nuevo León. El Fiscal General, Javier Flores Saldívar, informó que dos carpetas más fueron integradas a las siete que ya existían, por lo que actualmente suman un total de nueve denuncias.

Video: Suman 2 Denuncias Más por Extorsión de Una Pagina de Internet en Monterrey Nuevo León

El funcionario detalló que además de estas denuncias, hay más personas interesadas en presentar formalmente su caso ante las autoridades, lo que podría incrementar el número de investigaciones en los próximos días. Se sumaron otras dos carpetas, otras dos denuncias y hay otras gentes que están pidiendo presentar la denuncia Javier Flores Saldívar, Fiscal General de Justicia de Nuevo León.

El Fiscal también destacó que el caso ya se encuentra judicializado, lo que representa un avance importante en el proceso legal. Sin embargo, subrayó que las investigaciones continúan, ya que aún se están integrando más carpetas que se encuentran en trámite.

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Las autoridades mantienen abierta la invitación a posibles víctimas para que acudan a denunciar, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y proceder conforme a la ley contra los responsables.

Detención de presuntos responsables

Cabe recordar que el pasado 26 de marzo, dos personas fueron detenidas en Nuevo León por su presunta participación en la operación de la cuenta conocida como “La Tía Paty”, la cual se volvió viral en redes sociales en Monterrey. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que los detenidos fueron identificados como Astrid “N” y César “N”, quienes fueron capturados tras la ejecución de órdenes de aprehensión derivadas de diversas denuncias e investigaciones realizadas por la autoridad estatal.

De acuerdo con las autoridades, ambos estarían vinculados con la administración de cuentas identificadas como “La Tía Paty”. Estas plataformas eran utilizadas para difundir contenido sobre terceros y, presuntamente, exigir pagos a cambio de eliminar dichas publicaciones. El caso continúa en desarrollo, mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme avancen las investigaciones.

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Con información de Lupita Sanchez / Noticias

RR