Accidente de Famila Dónde Tres Menores Murieron Regresaban de Vacaciones de Montemorelos, NL

La familia que sufrió un accidente en el que murieron tres menores de edad regresaba de vacaciones en el municipio de Montemorelos, cuando se registró la volcadura en la carretera Matehuala–Saltillo, en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió la tarde del martes 7 de abril, a la altura del kilómetro 65, donde la camioneta en la que viajaban cinco integrantes de una misma familia terminó volcada, presuntamente tras una falla mecánica.

En el lugar fallecieron tres hermanos menores de edad. Entre las víctimas se encuentra un adolescente de entre 12 y 15 años, así como dos menores más.

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Padres de menores permanecen hospitalizados

Los padres de los menores resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil del municipio de Galeana, quienes realizaron labores de auxilio y resguardo de la zona.

Los padres de los menores, identificados como Ramiro y Araceli, permanecen hospitalizados en la ciudad de Matehuala, en San Luis Potosí. Trascendió que la familia es originaria de esa misma entidad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la causa del accidente, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el percance.

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