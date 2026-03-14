Incendio Consume 50 Carros y 4 Negocios en Colonia América Unida en Juárez, Nuevo León
N+
Se reactivó un incendio en la colonia América Unida, consumiendo a su paso 50 autos y cuatro negocios
COMPARTE:
Un incendio se reactivó y se propagó con rapidez debido a las condiciones del viento, consumiendo a su paso 50 autos y cuatro negocios en la en la carretera a San Roque, en la colonia América Unida, perteneciente al municipio de Juárez, Nuevo León.
Noticia relacionada: Incendio de Cinco Negocios Moviliza a Bomberos y Protección Civil en Juárez, Nuevo León
Fue minutos después del medio día de este sábado 14 de marzo, que elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Juárez, Bomberos de Guadalupe, Bomberos de Cadereyta y personal de Comisiónala Federal de Electricidad (CFE) se movilizaron para trabajar en conjunto, controlar y sofocar el incendio en un terreno baldío de la colonia América Unida, en Juárez.
El fuego se extendió en la zona causando afectaciones en yonkes donde fueron consumidos 50 autos, así como cuatro negocios cercanos. De acuerdo con las autoridades, no hubo personas evacuadas y no se reportaron lesionados a causa de este incendio que alarmó a la población y los cuerpos de emergencia.
Se incendian cinco negocios en Juárez, Nuevo León
Durante la noche del viernes 13 de marzo, se registró un fuerte incendio en la carretera a San Roque, a la altura de la avenida Pablo Livas, en el municipio de Juárez, Nuevo León, donde cinco negocios fueron afectados por el fuego.
Se trató de un negocio de compra y venta de metales, de venta de malla sombra, un yonke, un negocio de autopartes y una tarimera, los que resultaron con daños y afectaciones por el incendio.
Las llamas, que superaban los 10 metros de altura, movilizaron a elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Juárez, así como Bomberos de Guadalupe, quienes llegaron al sitio con varias pipas de agua y maquinas para trabajar en el control y sofocación del incendio.
Historias recomendadas:
- Incendio en Bodega Causa Daños a Vehículos y Estructuras en Colonia Del Prado en Monterrey
- Incendio en Empresa de Café Genera Intensa Movilización en la Zona Sur de Monterrey
- Incendio en Río Pesquería Consume Tejabanes en Escobedo, Nuevo León
Con información de Adriana Garcino | N+
SHH