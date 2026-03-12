Incendio en Río Pesquería Consume Tejabanes en Escobedo, Nuevo León

Varios tejaban fueron consumidos un incendio que se originó a la orilla del Río Pesquería a la altura de la colonia La Unidad en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Los hechos se reportaron durante la tarde desde jueves 12 de marzo, lo que generó una intensa movilización de unidades de rescate.

Debido a presencia de ráfagas de viento en esta zona, las llamas en este incendio se extendieron a los largo de es río ocasionando que varios sectores de esta colonia se vieran afectados. Al lugar hicieron presencial elementos de Bomberos de Nuevo León quienes comenzaron con los trabajos correspondientes.

Horas más tarde rescatistas informaron que el siniestro habría sido controlado y que comenzaría con la zona de enfriamiento para evitar que sucedan más percances. En el lugar fueron desalojadas varias familias con el fin de salvaguardar a los habitantes de esta zona de tejabanes. Hasta el momento se desconoce cuantas casas fueron siniestradas, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles.

Incendio en Escobedo vuelve a avivarse bajo puente

Las cámaras de N+ Monterrey lograron captar como debajo de un puente el incendio se volvió a avivar, lo que generó una nueva movilización hasta este punto. Un motociclista mencionó que esa área del Río Pesquería varias personas tiraban basura como llantas, incluso bidones con presuntos deshechos de aceite o gasolina quemada.

Hasta el momento se desconoce cual fue la causa exacta de este incendio, pero autoridades no descartan que la presencia de basura y líquidos flamantes habrían provocado que las llamas se extendieran por todo el Río Pesquería. Se espera que en las próximas horas se haga un recorrido para inspeccionar el área siniestrada y poder determinar la causa exacta que originó este percance.

