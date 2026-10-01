Tráfico vehicular

Cierre de Carreteras en México: Reporte de Accidentes y Bloqueos Este Jueves 1 de Octubre

Hay afectaciones en distintos tramos del país por percances viales y presencia de manifestantes

Cierre de Carreteras en México: Reporte de Accidentes y Bloqueos Este Jueves 1 de OctubrePolicía Estatal en Carretera La Marquesa-Tenango. Foto: Cuartoscuro

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Cierre de carreteras en México por accidentes y manifestaciones. Conduce con precaución y sigue las indicaciones viales.

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