Cierre de Carreteras en México: Reporte de Accidentes y Bloqueos Este Jueves 1 de Octubre

Durante las primeras horas de este jueves se reportan afectaciones a la circulación en distintos tramos carreteros de México debido a accidentes viales y a la presencia de manifestantes. Algunas vías mantienen cierres parciales o reducción de carriles mientras se realizan las labores de atención, por lo que se recomienda manejar con precaución y atender las indicaciones viales.

A las 6:03 horas, en Nuevo León, se registró un cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 169+300 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del poblado San Bernardo, con dirección a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En la autopista La Tinaja-Isla se reportó a las 6:18 horas la reducción de carriles en el kilómetro 104, dirección La Tinaja, debido a la atención de un accidente en el que un tractocamión salió del camino.

En la autopista México-Puebla, continúa la reducción de carriles en el kilómetro 52, dirección Ciudad de México, por la atención de un accidente en el que un vehículo chocó contra el muro central. Hacia Puebla, la circulación opera con normalidad.

En Michoacán, se reporta vialidad libre tras un accidente registrado cerca del kilómetro 195+500 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo.

A las 7:14 a.m., en la autopista Tehuacán-Oaxaca, se registra presencia de manifestantes en ambos sentidos, a la altura de la plaza de cobro Huitzo. Hasta el momento, no hay cierre a la circulación.

CAPUFE reportó a las 9:29 que la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza, a la altura del km 255, dirección Acatzingo, se mantiene cierre de circulación mientras se realizan maniobras para retirar un tractocamión siniestrado.

A las 9:20 en la autopista Salina Cruz-La Ventosa, en el km 47, hay circulación intermitente en ambos sentidos debido a la atención de una volcadura sobre la carpeta asfáltica.

A las 11:31 CAPUFE reportó que en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura del km 48, se mantiene cierre de circulación en ambos sentidos debido a las maniobras para retirar las unidades involucradas en un accidente.