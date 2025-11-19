¿Mañana 20 de Noviembre Abre el Banco Bienestar o es Feriado y se Suspende el Pago de Pensión?

Entramos en la recta final del calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores de 65 y más, por esa razón acá te decimos si mañana 20 de noviembre 2025 abre el Banco del Bienestar o es día feriado por el aniversario de la Revolución Mexicana y por ello se va a suspender el pago para mujeres de 60 a 64 años, madres solteras trabajadoras y personas con discapacidad.

Para que no haya dudas esta semana, en una nota ya te mostramos el calendario de pagos Bienestar del 17 al 21 de noviembre 2025 para adultos mayores. Además, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, también reveló las fechas del primer pago de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años de edad y el monto que van a cobrar las nuevas beneficiarias.

Video: Inicia Pago de la Pensión del Bienestar para Mujeres de 60 a 64 Años en Noviembre en Coahuila

¿Se suspende el pago de Pensión Bienestar el 20 de noviembre 2025?

El pago de la pensión adultos mayores Bienestar y demás beneficiarios no se va a suspender este 20 de noviembre 2025, por lo que el depósito sigue su marcha para este jueves y las letras que van a recibir su apoyo económico son las siguientes:

Jueves 20 de noviembre 2025: Cobran las letras P, Q.

Nota relacionada: ¿Mañana 20 de Noviembre Abren los Bancos? Así Trabajan en el Día de la Revolución Mexicana 2025

Video: Bancos del Bienestar en Tamaulipas Serán Habilitados Módulos de Vacunación Invernal

¿Mañana 20 de noviembre abre el Banco Bienestar o es día feriado?

Todos los beneficiarios de la Pensión Bienestar que quieran acudir a su Banco del Bienestar más cercano, para cobrar su dinero, es importante que sepan que todas las sucursales de dicha entidad abren este jueves 20 de noviembre en su horario habitual, que es de 09:00 a 16:30 horas.

El 20 de noviembre se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana, pero el día festivo se recorrió al lunes 17 de noviembre 2025, esto para que trabajadores y alumnos de todo México tuvieran un puente de tres días de descanso, aunque hubo quienes gozaron de cuatro o hasta cinco fechas seguidas de inactividad.

Nota relacionada: ¿Dónde Ver en Vivo el Desfile del 20 de Noviembre por el Aniversario de la Revolución Mexicana?

Al igual que el banco, los cajeros de Bienestar también van a estar disponibles este 20 de noviembre 2025, pues esos están disponibles las 24 horas y los 365 días del año. Con esto se espera que todos los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, discapacitados y madres solteras y trabajadoras puedan cobrar su Pensión Bienestar de noviembre 2025, que es el último depósito del año.

Historias recomendadas: