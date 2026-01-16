Alerta por Frente Frío 29 en México; Bajas Temperaturas y Lluvias Durante el Fin de Semana

¡Toma precauciones! Porque la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), alertó por el ingreso del frente frío 29 al país.

La CNPC recomendó a la población mantener las medidas de autocuidado ante el pronóstico meteorológico previsto para las próximas 48 horas, ya que durante la tarde de este viernes, 16 de enero de 2026, ingresará el frente frío número 29 por el norte y noreste de México, desplazándose rápidamente durante el fin de semana por el territorio nacional impulsado por una potente masa de aire polar que generará:

Un marcado descenso de temperatura.

Luvias intensas.

Vientos severos en algunas regiones del país.

Video: Clima Hoy en México del 16 de Enero de 2026 con el Capitán Archie: Nuevo Frente Frío, a la Vista

Se informó que la masa de aire polar asociada al frente frío 29 ocasionará un ambiente de muy frío a gélido, acompañado de bancos de niebla matutinos en zonas montañosas de dichas regiones y en el Valle de México, mientras que en el sureste de la República Mexicana y la Península de Yucatán prevalecerá un ambiente de fresco a templado.

Intenso frío y lluvias durante el fin de semana.

De acuerdo con los pronósticos de Comisión Nacional del Agua (Conagua), para la madrugada del sábado 17, se prevén temperaturas muy frías y heladas en algúnos estados del país:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado en: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado en: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado en: zonas serranas de Jalisco, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Además, durante la noche del sábado se espera un nuevo evento de “Norte” en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el domingo, este fenómeno abarcará el resto del litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán, y propiciará la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Las condiciones de frío intenso persistirán durante la madrugada del domingo 18, registrándose nuevamente temperaturas de -5 a 0 °C con heladas en las zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En el transcurso del día se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (Totonaca y Nautla).

Con información de N+

