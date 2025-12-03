Pronóstico del Tiempo JUEVES 4 de Diciembre de 2025: Descenderá la Temperatura en el Norte

Para este jueves 4 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes en el norte el país, con lluvias puntuales muy fuertes, que podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Durango.

De igual forma, se pronostica un nuevo descenso de temperatura en la citada región, fuertes rachas de viento y probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Se esperan chubascos con descargas eléctricas en Nayarit, Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sinaloa y Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (regiones Altiplano, Media y Huasteca), Nayarit, Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra Gorda), Veracruz (regiones Huasteca Alta Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Estado de México, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco y Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra, y Mixteca), Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo) y Campeche.

De 30 a 35 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

