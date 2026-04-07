Pronóstico del Tiempo MARTES 7 de Abril de 2026: Se Mantendrá el Ambiente Lluvioso
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A pesar del clima lluvioso en gran parte del país, también se espera que siga la onda de calor en zonas del occidente mexicano
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Para este martes 7 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste del país, así como muy fuertes en Chiapas.
Mientras tanto, habrá lluvias, chubascos y bancos de niebla en zonas del oriente y sureste de México, así como evento de Norte, principalmente por la mañana en Veracruz, Tabasco, Campeche, istmo y golfo de Tehuantepec.
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Por otra parte, se esperan lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur del país.
Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste) y Michoacán (centro y oeste).
Así como en Guerrero (noroeste, centro y sur), Oaxaca (centro y sur) y Morelos (sur), iniciando a partir de este día en Chiapas (costa).
Lluvias en el país
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.
Temperaturas máximas
- De 40 a 45 °C: Sinaloa (norte), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).
- De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.
- De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Estado de México y Puebla.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Durante la mañana, cielo parcialmente nublado con bruma y ambiente fresco en la región.
Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 22 a 24 °C.
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Con información de Conagua
ICM