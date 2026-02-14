Sarampión en México: Estados con Más Contagios y Muertes Hoy 14 de Febrero de 2026

El informe más reciente de la Secretaría de Salud ofrece un panorama sobre la presencia del virus en el territorio nacional. Hasta el 13 de febrero de 2026, el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica registra un total de 9,478 casos confirmados de sarampión en el país. Esta cifra contempla el periodo desde el inicio del brote en 2025 hasta el 13 de febrero de 2026.

De igual forma, los datos señalan la detección de 24,913 casos probables en las instituciones de salud. Los registros de la dependencia indican que la actividad del virus ocurre en las 32 entidades federativas de la República.

¿En dónde hay más casos de sarampión en México?

De acuerdo con autoridades, la presencia del virus muestra variaciones en las cifras entre las entidades federativas. Chihuahua encabeza la lista con 4,508 casos. Por otra parte, Jalisco ocupa el segundo lugar con 2,429 registros en total. En el transcurso de las primeras seis semanas de 2026, Jalisco presenta un incremento en la detección de pacientes con 1,765 casos nuevos.

En Chiapas hy 299 contagios en lo que va del presente año. Por su parte, Ciudad de México suma 186 registros en el mismo periodo. Otros estados con cifras considerables son Sinaloa con 154 y Sonora con 53 casos. Además, entidades como Colima, México y Durango reportan 63, 68 y 51 casos respectivamente en los primeros meses de este año.

Los casos de sarampión alcanzan un total de 335 municipios en el país, pues el reporte técnico detalla que la tasa de incidencia nacional para el año 2025 cerró en 4.82 por cada 100,000 habitantes. Para el periodo de 2026, esta tasa se ubica en 2.27 hasta el corte del 13 de febrero. Sin embargo, existen diferencias locales marcadas. Por ejemplo, Chihuahua registró una tasa de 113.31 en 2025, mientras que Jalisco presenta una tasa de 19.65 en lo que va de 2026.

¿Cuántas personas han muerto en México debido al brote de sarampión?

El informe de la Secretaría de Salud confirma el deceso de 29 personas a causa de esta enfermedad entre 2025 y 2026. La mayoría de estas defunciones se localiza en Chihuahua, el cual suma 21 muertes. Jalisco registra dos decesos en su territorio. Otros estados como Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas y Ciudad de México reportan un fallecimiento cada uno en sus registros oficiales.

Respecto a la edad de los pacientes, el sector entre 1 y 4 años concentra la cantidad de contagios más extensa con 1,391 registros. El segundo grupo con más casos corresponde a los niños entre 5 y 9 años con un total de 1,158 personas. Por otro lado, la población entre 25 y 29 años suma 1,053 casos confirmados. En tanto, el grupo de 10 a 14 años reporta 910 casos y el de 30 a 34 años con 908 registros.

En cuanto a la tasa de incidencia por edad, los menores de un año presentan la cifra de 52.68 por cada 100,000 habitantes. A estos pacientes les siguen los niños de 1 a 4 años con una tasa de 16.23 y el grupo de 5 a 9 años con 10.94.

Las autoridades de salud detallaron que mantienen el seguimiento de la situación a través del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas. Hasta la sexta semana de 2026, el personal médico estudia 4,545 casos adicionales para determinar la presencia del virus.

