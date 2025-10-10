Grupo México Reacciona a Rechazo de Citi a Oferta por Banamex: Esto Dijo

Este viernes, 10 de octubre de 2025, Grupo México reaccionó al rechazo de Citigroup para la compra de Banamex. Te decimos qué fue lo que dijo.

Mediante un comunicado, Grupo México aseguró que su oferta para la compra del 100% de las acciones de Banamex, era a un precio superior, en mejores condiciones y con mayor certeza que la oferta que ya tenía por solo el 25%.

Además, indicó que la propuesta cumplía plenamente con los requisitos establecidos por las autoridades regulatorias y lograba los objetivos de Citi:

Desincorporar el 100% de Banamex.

Garantizar que el banco regrese a manos de inversionistas mexicanos.

Grupo México respeta determinación de Citigroup

Grupo México lamentó la decisión, toda vez que “su oferta maximizaba el beneficio para los accionistas de Citi y aseguraba el reposicionamiento de Banamex como un banco mexicano líder y capaz de dar fuerte impulso a la economía de nuestro país”.

Grupo México respeta la determinación de Citi y desea que tenga éxito en la operación por la cual ha optado y en el destino que eligió para Banamex, de modo que ello repercuta en estabilidad y crecimiento para el sector financiero mexicano.

