Citigroup Rechaza Oferta de Grupo México por Banamex: ¿Cuál Es el Motivo?

Citigroup informó hoy 9 de octubre de 2025 que rechazó la oferta que hizo Grupo México para adquirir Banamex y reveló el motivo para no aceptar llevar a cabo la transacción.

En diciembre de 2024 se informó de la separación de Citi y Banamex, con lo cual los clientes de la banca tendrían una atención más especializada.

El 24 de septiembre de 2025 se reveló que el empresario Fernando Chico Pardo había hecho una oferta para adquirir el 25% de Banamex.

El 3 de octubre de 2025 se dio a conocer que Grupo México realizó una oferta por el 100% de Banamex.

Video: Fernando Chico Pardo, Orgulloso de Regresar a Banamex a "Manos de Mexicanos"

¿Por qué Citigroup rechazó oferta de Grupo México?

La mañana de este jueves, Citigroup Citigropu compartió un comunicado informando el motivo por el cuál no aceptó la oferta de Grupo México.

Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta.

Noticia relacionada: Nuevas Medidas del SAT contra Evasión de Impuestos y Falsas Factureras: Esto Propone.

Cititgroup expuso que "creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 (con el empresario Fernando Chico) y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas".

Ante el anuncio del pasado 24 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que es una buena noticia que "Banamex regrese a manos mexicanas".

Historias recomendadas:

Con información de Reuters