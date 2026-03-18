¿Hay Eclipse Mañana en México? Esto Pasará el 18 y 19 de Marzo 2026; Hora del Evento

En plena mitad del mes un nuevo fenómeno astronómico se suscitará en el cielo, y debido a que muchas personas se preguntan si habrá un eclipse lunar, acá te decimos qué pasará hoy 18 y mañana jueves 19 de marzo 2026, si será visible en México y la hora en que ocurrirá dicho evento.

Apenas hace unos días se vio el eclipse lunar de marzo de 2026, donde la famosa Luna de Sangre se pintó de rojo desde Asia y hasta el continente americano. Por eso, en una nota previa te mostramos cómo se vivió el fenómeno astronómico en el cielo.

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¿Hay eclipse lunar el 19 de marzo 2026?

Aunque mucha gente tiene ganar de ver un eclipse, la realidad es que tal evento no ocurrirá el jueves 19 de marzo, esto de acuerdo con el calendario de evento astronómicos de este mes, que ya te dimos a conocer en una nota anterior.

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Algo importante a tomar en cuenta es aunque no habrá un eclipse lunar este 19 de marzo 2026 en México ni en ninguna parte del mundo, la realidad es que sí habrá un importante evento astronómico durante las próximas horas.

¿Qué evento lunar habrá hoy 18 y 19 de marzo 2026 y a qué hora es?

Desde este miércoles 18 y hasta el jueves 19 de marzo ocurrirá el inicio del ciclo lunar, eso quiere decir que llegará la Luna Nueva, la cual es clave para quienes siguen fenómenos astronómicos o ciclos naturales relacionados con la agricultura y las mareas.

Lamentablemente la Luna Nueva de marzo 2026 no será visible en México ni en ninguna parte del planeta Tierra, esto debido a que la cara iluminada de la satélite natural va a apuntar hacia el Sol, dejando su lado oscuro orientado hacia nuestro planeta.

Dado este efecto, durante las próximas noches el cielo estará más oscuro en México, lo que beneficia a todas aquellas personas que sean fanáticos de observar las estrellas y otros objetos en el cielo. El horario para mirar todo esto será al momento en que empiece a anochecer, es decir pasadas las 18:00 horas.

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¿Cuándo habrá eclipse en 2026? Fecha del próximo evento

El próximo eclipse que ocurrirá será el solar del próximo 12 de agosto 2026. Será visible de forma total en Islandia, Portugal, Rusia, España y Groenlandia. En México no podrá observarse dicho fenómeno, ni siquiera de forma parcial.

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