Paro Nacional de Transportistas Mañana 7 de Abril 2026: ¿Dónde Hay Bloqueos en México?

Este martes 7 de abril 2026 continúa el paro nacional de transportistas y campesinos, según confirmaron las organizaciones Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM). Luego de que durante la primera jornada se realizaran menos cierres de lo previsto, te decimos dónde hay bloqueos en carreteras.

Las organizaciones señalaron en un comunicado que se encuentran en movilización activa en 20 estados de la República Mexicana, "como parte de una jornada nacional de lucha en defensa del transporte de carga y del campo mexicano".

VIDEO: Así Fue el Paro Nacional de Agricultores y Transportistas el 6 Abril de 2026 en México

¿Hay paro nacional de transportistas mañana 7 de abril 2026?

De acuerdo con la ANTAC y FNRCM, la manifestación es un paro indefinido, por lo que no tiene fecha de fin, hasta que se llegue a un entendimiento con el gobierno federal. Las organizaciones demandan, entre otras cosas, más seguridad en carreteras y reducción del costo de combustibles.

No obstante, en su más reciente comunicado confirmaron que este martes sigue la movilización.

Después de que se retrasara el inicio de los bloqueos y se redujeran los puntos de cierre, Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la ANTAC, publicó un mensaje urgente en el que rechazó que se haya cancelado la manifestación y denunció un intento de sabotaje del mega bloqueo de transportisas.

"Hoy queremos hacer una denuncia pública, quieren sabotear nuestra movilización, se está propagando información falsa a través de medios de comunicación y de las redes sociales de que el paro nacional convocado para este lunes 6 de abril de 2026 por parte de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se ha cancelado. Totalmente falso", informó Chumacero.

Video: Bloqueo Autopista Autopista Arco Norte Puebla y Carretera México Veracruz Nanacamilpa Tlaxcala

¿Dónde habrá bloqueos y carreteras cerradas este martes 7 de abril 2026?

Hasta el momento, no se ha confirmado el cierre de carreteras en específico, pero transportistas y agricultores han declarado que podrían mantener las protestas.

Posteriormente, la ANTAC dio a conocer en conjunto con el FNRCM que están en movilización activa en 20 estados de la República Mexicana, como parte de una jornada nacional de lucha en defensa del transporte de carga y del campo mexicano.

A continuación te compartimos las principales demandas de transportistas y campesinos:

Seguridad en carreteras: Alto a los robos, asaltos y extorsiones al transporte de carga.

Alto a los robos, asaltos y extorsiones al transporte de carga. Reducción en el costo de combustibles: Precios justos y accesibles del diésel, que permitan la viabilidad del transporte y la producción agrícola.

Precios justos y accesibles del diésel, que permitan la viabilidad del transporte y la producción agrícola. Eliminación de abusos y extorsiones: Denuncian cobros indebidos, corrupción y hostigamiento por parte de autoridades en carreteras y puntos de revisión.

Denuncian cobros indebidos, corrupción y hostigamiento por parte de autoridades en carreteras y puntos de revisión. Tarifas justas en el transporte

en el transporte Apoyo real al campo mexicano

mexicano Infraestructura carretera digna: Mejores condiciones en carreteras, autopistas y caminos rurales que reduzcan riesgos, costos y tiempos de traslado.

Mejores condiciones en carreteras, autopistas y caminos rurales que reduzcan riesgos, costos y tiempos de traslado. Fin a la criminalización del transporte y del campo

Historias recomendadas:

¿Hay Registro de Mujeres con Bienestar de 18-59 Años? Fechas, Módulos y Cómo Recuperar Folio

¿Qué Inspira a los Astronautas de la Artemis II? Tripulación Responde a Preguntas del Público

