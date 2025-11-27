Noche de Estrellas 2025: ¿Dónde y a Qué Hora Son las Actividades Gratis este Sábado?

El sábado 29 de noviembre se celebra la 17.ª edición de la Noche de las Estrellas en México. El encuentro de divulgación científica de este año conmemora el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas.

La Noche de las Estrellas 2025 es una iniciativa que se lleva a cabo en todo México que busca acercar la astronomía a la sociedad mexicana y es completamente gratuita para quienes quieran participar.

Te decimos horarios así como eventos y actividades de La Noche de las Estrellas 2025 a los que puedes asistir con tu familia.

¿Qué horarios y sedes tiene la Noche de las Estrellas 2025?

La Noche de las Estrellas 2025 se realiza desde las 15:00 hasta las 22:00 horas, tiempo de Ciudad de México.

Este año se tendrán 118 sedes distribuidas en todo México y dos sedes en Guatemala, por lo que a decir de los organizadores seguramente habrá una actividad cerca de ti sin importar en qué parte del país te encuentres.

En específico, en la Ciudad de México, el evento contará con 12 sitios a los que puedes asistir. La sede central en la Ciudad de México se ubica en Las Islas de Ciudad Universitaria (CU).

Mientras que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) participa con dos lugares: el Planetario Luis Enrique Erro y el Museo Tezozomoc. En estas sedes del IPN, las actividades también comienzan a las 15:00 y terminan a las 22:00 horas.

¿Qué actividades se podrán realizar en la Noche de las Estrellas 2025?

La jornada de la Noche de las Estrellas 2025 que se podrá disfrutar en todo México, ofrece un programa amplio que incluye conferencias, talleres, funciones de planetario, exposiciones, música, danza y teatro.

Un punto central del evento es la observación astronómica. Si las condiciones climatológicas lo permiten, se pondrán a disposición de los asistentes más de 200 telescopios que observarán a la vez. Con estos instrumentos, las personas podrán examinar cuerpos celestes como la Luna, Saturno y algunas nebulosas.

Con motivo de La Noche de las Estrellas 2025 la UNAM invita a todas las familias a asistir y participar en talleres y charlas que se llevarán a cabo este sábado 29 de noviembre.

Programa en las Islas de Ciudad Universitaria de la Noche de las Estrellas 2025

En la sede principal de Ciudad Universitaria, los asistentes encontrarán una oferta detallada de actividades.

El espacio contará con dos planetarios y un museo móvil de geología. Se ofrecerán talleres y charlas en los que el público puede participar. Además, 14 expertos del Instituto de Astronomía (IA) darán conferencias. Seis grupos artísticos presentarán su trabajo.

La noche incluye un homenaje a la astrónoma Julieta Fierro, divulgadora científica que dejó un enorme vacío en la comunidad. También se presentará un espectáculo con 200 drones coordinados que formarán figuras en 3D.

La Noche de las Estrellas 2025 cuenta con el esfuerzo de la UNAM, el IPN, la Academia Mexicana de Ciencias, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, la Asociación Mexicana de Planetarios, las Sociedades Astronómicas de la Noche de las Estrellas y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), entre otras instituciones.

Los detalles de la programación específica de tu ciudad se pueden consultar en la página web: www.nochedelasestrellas.org.mx.

