Plan B Ya Es Una Realidad en México: Sheinbaum Destaca "6 Grandes Logros" de Reforma Electoral
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La presidenta Sheinbaum Pardo destaca 6 grandes logros por la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral en el Congreso de la Unión.
En la conferencia mañanera de hoy, 10 de abril de 2026, la mandataria expuso los 6 grandes logros del Plan B y son los siguientes:
- No reelección
- No nepotismo
- Reducción de recursos a Congresos estatales
- Reducción de regidores
- Se acabaron las pensiones doradas
- Reducción de salarios, se acabaron los bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales
“La esencia del Plan B que aviamos fue aprobada y esto ya es un hecho en el país, solamente esta por publicarse” en el Diario Oficial de la Federación (DOF), afirmó.
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