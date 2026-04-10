Inicio Nacional Politica Plan B Ya Es Una Realidad en México: Sheinbaum Destaca "6 Grandes Logros" de Reforma Electoral

Plan B Ya Es Una Realidad en México: Sheinbaum Destaca "6 Grandes Logros" de Reforma Electoral

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La presidenta Sheinbaum Pardo destaca 6 grandes logros por la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Presidencia

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Presidencia

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral en el Congreso de la Unión.

En la conferencia mañanera de hoy, 10 de abril de 2026, la mandataria expuso los 6 grandes logros del Plan B y son los siguientes:

  1. No reelección 
  2. No nepotismo
  3. Reducción de recursos a Congresos estatales
  4. Reducción de regidores
  5. Se acabaron las pensiones doradas
  6. Reducción de salarios, se acabaron los bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales

“La esencia del Plan B que aviamos fue aprobada y esto ya es un hecho en el país, solamente esta por publicarse” en el Diario Oficial de la Federación (DOF), afirmó.

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