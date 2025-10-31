Sheinbaum Asegura que “Ya Hay Ruta de Trabajo” por Cancelación de Vuelos Hacia Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó hoy, 31 de octubre de 2025, que ya existe una ruta de trabajo con autoridades de Estados Unidos, ante la cancelación de vuelos de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense.

En contexto: El Departamento de Transporte norteamericano revocó 13 rutas de las aerolíneas mexicanas Volaris, Aeroméxico y VivaAerobús hacia Estados Unidos, bajo el argumento de que nuestro país ha violado un acuerdo bilateral, desde 2022.

El Departamento de Transporte norteamericano revocó 13 rutas de las aerolíneas mexicanas Volaris, Aeroméxico y VivaAerobús hacia Estados Unidos, bajo el argumento de que nuestro país ha violado un acuerdo bilateral, desde 2022. Estados Unidos señaló que México obstaculiza la competencia al retirar o reasignar slots, es decir, la cantidad de vuelos de las aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Todo esto, a favor de las aerolíneas mexicanas, según Estados Unidos.

El Departamento de Transporte acusó que México obligó a las aerolíneas de carga a reubicar sus operaciones del AICM al AIFA, en Estado de México.

Mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte de México (SICT) mencionó que la cancelación de vuelos hacia Estados Unidos será “hasta nuevo aviso”

La reubicación de los vuelos de carga hacia el AIFA se decidió en el gobierno del ahora expresidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para evitar la saturación del AICM.

El 29 de octubre de 2025, la presidenta Sheinbaum dijo que no hay razón para limitar los vuelos hacia Estados Unidos y pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) concretar reuniones de trabajo con el Departamento de Estado y del Departamento de Transporte de Estados Unidos para entablar diálogo ante esta situación.

Sheinbaun confía en lograr acuerdo con Estados Unidos

En la conferencia mañanera de este viernes, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que confía en que se llegará a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos sobre la cancelación de las 13 rutas desde el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La mandataria agregó que este viernes se reunirá con las tres aerolíneas mexicanas afectadas, en el marco de las negociaciones con autoridades del Departamento de Estado y el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

La presidenta Sheinbaum explicó que la saturación en el AICM se reportó desde tiempo antes de la administración de López Obrador, por lo que, una vez terminado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, "se tomó la decisión de llevar el transporte de carga al AIFA”.

La mandataria afirmó que “sería muy irresponsable” eliminar el decreto de López Obrador, de 2023, con el que se enviaron los vuelos de carga al AIFA, “porque habría una saturación” en el AICM.

Agregó que “estamos de acuerdo en que no se favorezca ninguna línea aérea, en el marco de la competencia y de los acuerdos comerciales”.

Lo que no estamos de acuerdo es que se ponga en riesgo a los usuarios y que además, inversiones que ya hicieron las propias líneas que se dedican a la carga en el AIFA, tenga un retroceso.

Por ultimo, dijo que espera “que no tenga un fondo ni político ni de apoyo a alguna otra empresa estadounidense, en el marco de lo que se esta definiendo para México”.

