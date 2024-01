Xóchitl Gálvez Recibe Constancia como Candidata del PAN a la Presidencia

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) entregó este sábado 27 de enero de 2024 a Xóchitl Gálvez la constancia como su candidata a la Presidencia de la República.

En el evento, realizado en instalaciones del PAN en la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez también rindió protesta.

Xóchitl Gálvez se dijo honrada tras recibir su constancia como candidata del PAN a la Presidencia de la República:

Me honra y me enaltece asumir esta responsabilidad en un momento crítico en la vida de nuestra República, en la próxima elección no sólo está en juego qué partido político ocupará la Presidencia o tendrá una mayor presencia en el Congreso, lo que está en juego no es quién forma el gobierno, lo que está en juego es la división de poderes y los contrapesos democráticos