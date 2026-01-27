¿Qué Adultos Mayores Cobran Pensión en Febrero 2026 con Aumento? Monto de Depósito Actualizado

Atentos, adultos mayores, la pensión de febrero vendrá con aumento en el monto que recibirán en la cuenta en la que cobran, por ello en N+ aclaramos a quiénes les depositarán más a partir del próximo mes y cuál es el monto estimado.

De hecho, durante enero avanzó el Calendario de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, que depositó el primer bimestre correspondiente a los meses de enero-febrero de 2026.

Por lo que diariamente te actualizamos sobre las letras y apellidos a quienes les depositaron según fue avanzando el abecedario en el Calendario de Depósito. Aunque hay Adultos Mayores que además de este beneficio otorgado por la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, cuentan con su pensión del IMSS o ISSSTE.

Situación que genera incertidumbre cuando hay cambios en montos o fechas de depósito. Por lo que ya te habíamos adelantado cuando cae el pago de la Pensión del IMSS, y en qué fecha la del ISSSTE.

¿Qué adultos mayores cobrarán pensión con aumento en febrero 2026?

Dado que el depósito de la pensión del Bienestar está por concluir, serán los beneficiarios de la pensión del IMSS quienes tendrán una actualización en el monto total que se reflejará en su cuenta.

Ello, dada la actualización anual que contempla al salario mínimo y la inflación, según contempla la Ley del Seguro Social. Por lo que los más beneficiarios son aquellos que obtuvieron una pensión por viudez o alguna otra causa prevista por la ley.

Los adultos mayores que cobrarán más a partir de febrero, son aquellos que están bajo la Pensión Mínima Garantizada la que representa un cambio que aliviará los bolsillos de la población, tanto para régimen 97 como 73.

¿De cuánto es el monto actualizado de la Pensión IMSS para adultos mayores?

Tal como ya te habíamos dado a conocer anteriormente, las proyecciones oficiales arrojan que el aumento será del 13 por ciento sobre el monto base, lo que elevará la pensión mínima mensual.

Esto, en consecuencia del aumento al salario mínimo. Además, a esta modificación se le suma el ajuste por inflación, calculado con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del INEGI, que en 2026 es de 2.8 por ciento.

Por lo que vale la pena hacer cuentas y estar pendiente de las comunicaciones del Seguro Social, para conocer las cifras exactas, dado que dependen de cada pensionado.

¿Qué es la Pensión Mínima Garantizada del IMSS?

Si aún no tienes claro por qué te deben pagar más a partir de febrero, te recordamos que según el IMSS la Pensión Mínima Garantizada es aquella que otorga el Gobierno Federal a los pensionados al amparo de la Ley del Seguro Social.

Su monto es equivalente a un salario mínimo general de la Ciudad de México, cifra que se actualiza anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que publica el INEGI.

