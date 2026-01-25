¿Cuándo Cae Pago de la Pensión IMSS Febrero 2026? Fecha Exacta del Depósito y Monto Actualizado

Hay cambios en la fecha de depósito de la Pensión IMSS para febrero de 2026. El Instituto Mexicano del Seguro Social ya dio a conocer el Calendario de Pagos de 2026 para todos los jubilados y pensionados, por lo que en N+ te adelantamos la fecha exacta en la que cobrarás y el monto a recibir.

El IMSS recuerda que los pensionados que reciben su pago a través del IMSS lo hacen de forma mensual, generalmente el primer día hábil del mes. Sin embargo se ha dado a conocer que en febrero de este año habrá un retraso con motivo del calendario.

El pago se recibe en la cuenta bancaria que proporcionó el beneficiario, en el caso de los pensionados que reciben el pago a través de una AFORE o aseguradora se deben sujetar a las condiciones de pago de dichas instituciones.

Pero, ojo, porque este 2026 la pensión mínima del IMSS se incrementará en 13 por ciento, más el ajuste por inflación, aunque no fue la única que se incrementó también se vieron beneficiados los adultos mayores y mujeres registrados en la Pensión del Bienestar.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión IMSS de febrero 2026?

Si eres pensionado del IMSS seguro te estás preguntando cuándo podrás cobrar el dinero de tu pensión, y como ya te habíamos adelantado será un día después de lo habitual. Ello dado que se atraviesa un día de descanso oficial: el lunes 2 de febrero, con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución.

Por el que además de que los trabajadores tienen descanso obligatorio por Ley, los estudiantes también tendrán un mega puente de cuatro días.

De ahí que el pago de tu pensión correspondiente a febrero de 2026 se refleje hasta el martes 3 en la cuenta donde regularmente recibes tu dinero.

¿Cuánto aumenta la Pensión IMSS en 2026? Monto actualizado

Tal como te habíamos adelantado, a partir de febrero de 2026 habrá un ajuste en el monto que recibes por tu pensión del Seguro Social. Ésta se incrementará en 13 por ciento, más el ajuste por inflación, aunque el monto final dependerá del régimen al que estés cotizando.

Ten presente que la Pensión Mínima Garantizada está sujeta a la Pensión de la Ley 73 o la Ley 97 y es aquella que el gobierno federal asegura al amparo de la Ley del Seguro Social y se actualiza anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que publica el INEGI.

De hecho, según proyecciones oficiales, la pensión oscilaría entre los 10,636.54 y los 11,040.73 pesos. Por lo que vale la pena que saques tus cuentas para saber cuánto te corresponde recibir este año.

Calendario de Pago Pensión IMSS 2026

Marzo: Lunes 2

Abril: Miércoles 1

Mayo: Lunes 4

Junio: Lunes 1

Julio: Miércoles 1

Agosto: Lunes 3

Septiembre: Martes 1

Octubre: Jueves 1

Noviembre: Lunes 2

Diciembre: Martes 1

