Se viven días clave para saber si la la reducción de jornada laboral de 40 horas en México es aprobada o no, y en medio de toda la especulación por su posible entrada en vigor, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) mostró sus razones por la cuales espera que esta ley no suba al pleno, al menos en un mediano plazo.

El pasado 13 de noviembre 2023 concluyó el Parlamento Abierto para discutir la reforma laboral de 40 horas semanales en el país. Los resultados se darán a conocer el próximo 21 de este mes, para después enviar al pleno para que se debata en el Senado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Romero, reveló que existe la intención de todas las partes para que el dictamen se convierta en reforma constitucional, aunque aseguró que será hasta el otro año cuando pueda empezar a aplicarse.

¿Por qué Coparmex no quiere que se apruebe la reducción de jornada laboral de 40 horas?

Pese a que la idea es llevar a cabo una reducción de manera progresiva año con año, el sindicato patronal considera que primero se deben realizar estudios para no afectar a las pequeñas y medianas empresas (PyMes) ni a los trabajadores.

"Este punto específico de reducción de la jornada dejaría sin empleo a muchas personas o haría que las PyMes sobre todo, con 22 millones de trabajadores, no tendrían la forma de pagarlos. Eso podría orillarlos a cerrar", comentó Ricardo Urby Hernandez, líder de Coparmex en Cuauhtémoc.

Se hizo énfasis en que no están en contra de su aprobación, al contrario, son conscientes de que México debe buscar una nueva línea de trabajo para mejorar el rendimiento de las personas.

"Coparmex no esta en contra de la reducción, pero creemos que no es el momento. Necesitamos estudios serios (...) Realmente no hay datos estadísticos que demuestren que se reduce el desempleo, ni tampoco que se aumenta la productividad. Y siendo el país menos productivo de la OCDE, a pesar de ser el que mas horas trabaja, tal vez sí necesitamos otro camino", aseveró Ricardo Urby.

En caso de que los diputados den el visto bueno, se deberá avalar por el Senado y los 17 congresos locales. Esto quiere decir que será hasta el 2024 cuando la jornada laboral de 40 horas pueda entrar en vigor en México, para reformar a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

