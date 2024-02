En la Cámara de Diputados fue entregada la iniciativa para reformar las leyes secundarias de la Reforma Electoral, es decir, el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se espera que en unos minutos, los legisladores voten la iniciativa presentada por el presidente López Obrador y cuya votación fue aplazada una semana.

La reforma, que López Obrador presentó en abril pasado y que se discutirá en el Congreso, causa polémica porque crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al actual Instituto Nacional Electoral (INE), órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al Gobierno.

Además, sometería a voto popular a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

También eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de "propaganda" para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder.

El pasado 13 de noviembre, miles de personas, en su mayoría opositores, marcharon por las calles de Ciudad de México y otras ciudades del país en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y contra la polémica reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La "Marcha por la Democracia" convocó a unas 100,000 personas, en su mayoría vestidas de color rosa que se movilizaron en la capital mexicana desde el Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, por la céntrica avenida Reforma para mostrar su rechazo a la propuesta.

Este lunes 5 de diciembre, López Obrador anunció que tenía previsto enviar hoy a la Cámara de Diputados el llamado Plan B a la reforma constitucional en materia electoral.

Durante su conferencia mañanera, López Obrador enfatizó que Morena no cuenta con los votos necesarios para lograr una reforma constitucional, pero sí con la mayoría de votos para aprobar cambios en las leyes secundarias en materia electoral.

“No debe sorprendernos, es normal, no van a votar los del PRI y del PAN por la reforma constitucional, porque como ellos y muchos más sostienen ‘el INE no se toca’; van a detener la reforma, no tienen mayoría pero sí tienen los votos que se requiere para impedir una reforma constitucional […] Pero sí tenemos mayoría para la ley electoral”, declaró.

¿En qué consiste la Reforma Electoral?

