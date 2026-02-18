Reimpresión de Cartilla de Vacunación IMSS: ¿Cómo Descargar en Línea si la Perdiste? Paso a Paso

Un brote de sarampión en México ha encendido las alertas y promovido una intensa jornada de vacunación en todo el país. Si tú estás pensando en ir a inmunizarte contra este virus, pero no encuentras tu cartilla del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en N+ te explicamos cómo hacer su reimpresión en línea.

Para aquellas personas que extraviaron su Cartilla Nacional de Salud, el IMSS habilitó una plataforma en la que se puede hacer la reimpresión de la carátula. Este documento en forma de cuadernillo es personal e intransferible y lleva el control de salud, prevención y citas médicas de los derechohabientes.

Ante las dudas que han crecido en la población sobre si recibieron la vacuna contra el sarampión durante la niñez, es importante mencionar que la Cartilla de Vacunación también contempla un apartado con el esquema de vacunación.

Por lo que en una nota ya te explicamos cómo saber si ya tienes la vacuna del sarampión, así como en qué casos se debe aplicar este biológico.

Además, de un diagrama por edades y años de nacimiento, para que no quepa duda de quiénes sí o sí deben recibir la vacuna contra el sarampión en 2026.

Video: ¿Cómo Saber si Eres Apto para Vacunarte contra el Sarampión?

¿Cómo reimprimir la Cartilla del IMSS en línea para la vacunación?

Ahora bien, lo primero que debes saber es que al solicitar la reimpresión en línea de la Cartilla Nacional de Vacunación del IMSS, sólo obtendrás la carátula con tus datos personales y no el cuadernillo completo con la información de su expediente e historia médica.

El cuadernillo de la Cartilla Nacional de Salud por rango de edad lo debes solicitar directamente en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que te corresponde según tu domicilio.

Y a continuación te explicamos cómo puedes hacer la reimpresión de la carátula de la Cartilla del IMSS

Entra a la página https://www.imss.gob.mx/tramites/reimpresion-cartilla Da clic en "tramitar Reimpresión" En la ventana a la que te redirige ingresa tu CURP, NSS (número de seguridad social) y correo electrónico. Coloca el Captcha que te pide la página y da clic en "Continuar" Te llegará un correo electrónico en el que debes confirmar que solicitaste la reimpresión de tu cartilla nacional de salud Da clic en el enlace "Reimpresión de la cartilla nacional de salud" en el link que te enviaron por correo En la página del IMSS a la que te redimiré selecciona si deseas descargarla, enviarla por correo o imprimirla Según la opción que elijas te aparecerá la carátula de datos de tu Cartilla Nacional de Salud del IMSS con tu información personal

Historia Relacionada Vacuna de Sarampión Cerca de Mí Hoy: ¿Dónde Están los 263 Módulos en CDMX? Aquí los Puntos

¿Cómo obtener el cuadernillo tras la impresión de la carátula de la Cartilla del IMSS?

Si ya seguiste los pasos antes descritos, el IMSS confirma que debes acudir a tu UMF para recibir el cuadernillo que te corresponde según tu género y tu edad.

De modo que, una vez que hayas impreso la carátula, debes pegarle tu fotografía o la del derechohabiente del cual hayas solicitado la reimpresión y presentarte en tu unidad de Medicina Familiar o Clínica IMSS que te corresponde.

Allí sellarán la Carátula y la sumarán en la nueva cartilla que te entregarán. El IMSS dio a conocer que las citas agendadas previamente a la reimpresión de la carátula no se pierden, sin embargo no hace mención del esquema de vacunación.

¿Qué contiene la Cartilla IMSS?

Una vez que recibas el cuadernillo de la Cartilla Nacional de Salud debes revisar los apartados que contiene, entre los que hallarás los siguientes:

Promoción a la Salud

Nutrición

Esquema de Vacunación

Prevención y Control de Enfermedades

Detección de Enfermedades

Salud Sexual y Reproductiva

Prevención de Accidentes y Lesiones

Prevención de Adicciones

Actividad Física

Atención Médica

Como te mencionamos anteriormente, la Cartilla Nacional de Salud están pensadas para dar seguimiento a tu salud en cada etapa de tu vida, por lo que se dividen por género y rango de edad de la siguiente forma:

Niñas y Niños (0 a 9 años)

Adolescentes (10 a 19 años)

Mujer (20 a 59 años)

Hombre (20 a 59 años)

Adultos Mayor (60 años o más)

En el apartado de “Esquema de Vacunación” hallarán las distintas vacunas que debes recibir durante el rango de edad que abarca la Cartilla, por ejemplo la Vacuna del Sarampión, también conocida como “SR”.

Video: ¿Qué tan Contagioso es el Sarampión? Aquí te lo Explicamos

Historias Recomendadas