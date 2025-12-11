Se Suspenden Clases SEP Mañana 12 de Diciembre en México: ¿Dónde No Habrá Escuelas y Por Qué?

Durante toda la semana miles de padres de familia y alumnos preguntaron si hay clases clases mañana 12 de diciembre 2025 en México, y aunque estaba previsto que estudiantes de educación básica tuvieran actividades normales, la SEP anunció que se suspenden labores escolares este viernes, por eso acá te decimos dónde no habrá escuelas en el país y por qué se dará la suspensión.

En una nota previa ya te contamos dónde no habrá clases el 12 de diciembre en el país, ya que de acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, solo algunos estudiantes van a gozar del día de descanso de manera oficial. Ahora, se anunciaron más los alumnos que también van a disfrutar de una fecha inhábil.

Video: Llevan el Salón de Clases A Semáforos donde Trabajan Niños que No Van a la Escuela

¿En qué escuelas mañana 12 de diciembre no hay clases en México?

Se suspenden clases SEP el viernes 12 de diciembre para todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria que realicen sus estudios en Puebla y en instituciones educativas que estén incorporadas a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq).

Nota relacionada: Lista de Bancos que Sí Trabajan Mañana 12 de Diciembre en México: ¿A Qué Hora Abren y Cierran?

Mañana no hay clases en Puebla para los docentes y alumnos de educación básica que realicen sus estudios en alguna escuela pública de dicha entidad, así lo dieron a conocer en un comunicado por orden del gobernador Alejandro Armenta.

Video: Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: ¿Dónde y a Qué Hora Ver Gratis?

¿Por qué no hay clases mañana 12 de diciembre 2025?

El motivo por el que se anunció la suspensión de clases el 12 de diciembre 2025 para alumnos de la SEP en Puebla y Querétaro es por la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, una fecha de mucha importancia para millones de personas en el país.

Aunque el 12 de diciembre no es un día festivo oficial que venga establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT), muchas personas suelen tomarlo al considerarla una fecha de reflexión y agradecimiento por la aparición de la Virgen de Guadalupe.

Nota relacionada: ¿Quiénes Son las Únicas Personas que Tienen Descanso Obligatorio el 12 de Diciembre 2025?

Ahora que ya se sabe que el 12 de diciembre hay clases normales para la gran mayoría de alumnos de la SEP en México, a excepción de la suspensión de escuelas en Pueblas y Querétaro, el calendario escolar 2025 indica que la vacaciones de invierno están por iniciar, por eso en una nota ya te dijimos cuándo salen los niños de preescolar, primaria y secundaria.

Historias recomendadas: