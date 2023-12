Tren Maya: Así Será su Operación Durante Vacaciones Decembrinas

El próximo viernes 15 de diciembre de 2023 se inaugurará el primer tramo del Tren Maya —de Campeche a Cancún— y a partir del sábado 16 de diciembre comenzará el servicio al público a partir de las 07:00 horas, informó el general Óscar David Lozano Águila, director de la empresa Tren Maya S.A. de C.V.

Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el general habló sobre el costo de los boletos y los horarios en los que saldrán los ferrocarriles, y refirió que se dará servicio los 365 del año.

¿El Tren Maya funcionará en Navidad y Año Nuevo?

De acuerdo con Óscar David Lozano Águila, el Tren Maya sí brindará servicio los días 24 y 25 de diciembre próximos, excepto el 31 de diciembre, día en que se tiene prevista la inauguración del segundo tramo: de Cancún a Palenque.

“El día 16 ya hacemos la apertura del servicio del transporte a todas y a todos los pasajeros; iniciará el primer tren a las 7 de la mañana y el segundo tren a las 11 de la mañana, así va a ser desde ambos puntos, de Campeche y de Cancún, de manera continua para que se pueda atender esa demanda hasta el 15 de enero que sumamos otro tren en un horario intermedio, de 7, 9 y 11; tendremos circulando 6 trenes en ambos sentidos”.

🚅🇲🇽 ¡Compra tus boletos en línea y sé parte de este viaje que te llevará a través de la historia y la naturaleza en una experiencia inolvidable en la Riviera Maya!



🎫 Disponibles en: https://t.co/YQtMsKwpSj#TuViajeIniciaEnElTrenMaya #TodosSomosTrenMaya #CompraTusBoletos pic.twitter.com/Jp8cjRUYzO — Tren Maya (@TrenMayaMX) December 4, 2023

Video: Trabajos del Tren Maya Permiten Investigación de Salvamento Arqueológico

Costos y horarios

De acuerdo con el director de la empresa Tren Maya, actualmente se están ofreciendo dos tipos de boletos en internet, uno de turista con costo de mil 166 pesos y otro de mil 862 en clase premier, con rutas completas.

Comentó que adicionalmente se venderán boletos en puntos específicos, para que la gente pueda subir al tren solo en tramos específicos, pues se harán paradas en todas las estaciones, las cuales también tendrán taquillas.

Noticia relacionada: Tren Maya Va Lleno: Primeros Boletos se Vendieron en 20 Minutos

El general comentó que de Campeche a Cancún el recorrido será de 5 horas con 28 minutos, con paradas en cada estación de aproximadamente dos minutos; y de Cancún a Campeche será de 5 horas 50 minutos porque hay una detención más amplia en las estaciones de Valladolid y Mérida.

Los horarios van a estar publicados, se podrá saber exactamente a qué hora vamos a llegar a cada estación y a qué hora vamos a partir.

Además, indicó que actualmente están abiertas las fechas del 16 al 23 de diciembre, pero señaló que también habrá servicio los días posteriores, incluido el 25 de diciembre.

“Vamos a dar servicio 24 y 25 (de diciembre), excepto el 31 porque ese (día) lo vamos a dedicar para el recorrido solamente del tren que va a bordo el señor Presidente desde Cancún hasta Palenque, el 31 no, pero el día 1 continuamos el servicio, es decir, no vamos a parar, no vamos a tener días de asueto, el tren va a funcionar los 365 días del año”.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb