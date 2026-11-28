Un hombre fue asesinado a balazos sobre la calle Mixteca, en la colonia Unidad Modelo, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Fueron vecinos del sector quienes reportaron los hechos luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego y salir de sus viviendas, donde encontraron el cuerpo de la víctima.

Hasta este lugar llegaron elementos de seguridad y paramédicos, quienes tras valorar a la víctima, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Policías de inmediato acordonaron el sitio para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Minutos más tarde, al punto llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes comenzaron a entrevistar a vecinos y buscar cámaras de seguridad cercanas para tratar de identificar a los presuntos responsables.

Según la información de autoridades, la víctima se encontraba llegando a un domicilio cuando fue sorprendido por sujetos armados. Hasta el momento el hombre fallecido no ha sido identificado, pero tendría 30 años de edad y vestía una camisa en color guinda, pantalón de mezclilla y tenis color blanco con negro.

Debido al despliegue de autoridades, la calle Mixteca fue cerrada. Agentes de investigación solicitaron a los vecinos permanecer en sus domicilios mientras se llevan a cabo las labores correspondientes en este punto.