Joven es Apuñalado Durante Asalto por Grupo de 14 Hombres en Juárez, Nuevo León

Un joven de 22 años resultó con cuatro heridas por arma blanca luego de ser víctima de un asalto presuntamente cometido por un grupo de alrededor de 14 hombres en la colonia Monte Kristal, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

De acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron en la calle Monte Rojo, en el tercer sector de la colonia, donde el afectado fue interceptado por los presuntos delincuentes, quienes lo despojaron de su teléfono celular.

Tras la agresión, el joven tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba. Trascendió que permaneció internado durante cinco días, periodo en el que recibió tratamiento para recuperarse de las heridas.

Por motivos de seguridad, la identidad de la víctima no fue revelada. Habitantes de la zona señalaron que presuntamente los responsables serían vecinos de la misma colonia, situación que ha generado temor entre quienes viven en el sector.

De acuerdo con los testimonios, algunos residentes han optado por evitar salir de sus viviendas cuando comienza a oscurecer, ante el miedo de convertirse en víctimas de nuevos hechos violentos.

La presunta participación de un grupo numeroso de agresores también ha generado preocupación entre los habitantes, quienes temen por su seguridad al transitar por las calles de la colonia durante la noche.

Hasta el momento, con la información proporcionada, no se cuenta con detalles sobre personas detenidas por estos hechos ni sobre el avance de una posible investigación para identificar a los responsables.