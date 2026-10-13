Seguridad

Joven es Apuñalado Durante Asalto por Grupo de 14 Hombres en Juárez, Nuevo León

Los delincuentes interceptaron a la víctima en la calle Monte Rojo para quitarle su teléfono celular

Asaltan a joven en grupoAsaltan a joven en grupo. Foto: N+

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Un joven fue apuñalado en Juárez por un grupo de 14 hombres. Vecinos temen salir de noche.

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