Sheinbaum Anuncia Inversión de 8.4 BDP y Facilidades para Pagar Adeudos Fiscales en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión pública y mixta de 8 billones 400 mil millones de pesos para los próximos cuatro años, destinada a proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria, energética, hidráulica, portuaria y de vivienda.

Durante la celebración por el 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la mandataria explicó que el gobierno decidió impulsar la inversión en infraestructura y vivienda para enfrentar los efectos económicos de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Destacó que se trata de una inversión que, según afirmó, no tiene precedentes.

“No es por nada, pero nunca antes visto en un sexenio”, dijo la mandataria.

También anunció que en 2027 los contribuyentes podrán pagar sus adeudos fiscales sin multas ni recargos, independientemente del monto de la deuda, como parte de la continuidad del programa de regularización fiscal, anuncio que provocó aplausos entre los asistentes.

En materia económica, rechazó la idea de que México no está creciendo y presentó cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que, según explicó, colocan al país en el séptimo lugar de crecimiento durante el último trimestre, por encima del promedio de los países que integran el organismo.

También citó cifras del Inegi que muestran un crecimiento anual de 3.6% en agosto y de 0.6% respecto al mes anterior, además de señalar que la inversión extranjera directa continúa aumentando.

Por otro lado, destacó que su gobierno busca acelerar la digitalización de pagos durante los próximos dos años, mediante acuerdos con bancos, gasolineras, tiendas de conveniencia y empresas, a fin de reducir el uso de efectivo y ampliar el acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas.

Sobre las finanzas públicas, reiteró que su administración buscará reducir el déficit fiscal de manera responsable y señaló que el Fondo Monetario Internacional realizó una revisión de la economía mexicana y de los proyectos de reducción del déficit, cuyas observaciones serán tomadas en cuenta.

También reconoció la colaboración del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en las negociaciones y acuerdos entre ambos gobiernos.

“El embajador Johnson, en los acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos, es un buen aliado de México”, sostuvo.

AMP