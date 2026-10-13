Política

Sheinbaum Anuncia Inversión de 8.4 BDP y Facilidades para Pagar Adeudos Fiscales en 2027

El próximo año, los contribuyentes podrán pagar sus adeudos fiscales sin multas ni recargos, afirma la mandataria

La presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: N+La presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: N+

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