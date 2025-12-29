Derivado de los efectos de la temporada invernal, y ante el ingreso del Frente Frío No. 25, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres informó que se prevén lluvias de moderadas a fuertes en las Sierras Norte y Nororiental de la entidad durante estos días de fin de año.

Así lo confirmó el titular de, Bernabé López Santos, agregando que estas precipitaciones podrían tener actividad eléctrica y se pronostican vientos de 30 a 35 kilómetros por hora en gran parte del estado. Además, la masa de aire ártico asociada al frente provocará un descenso de la temperatura en las sierras poblanas, zonas altas y aledañas al Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Durante el cierre del año continuarán prevaleciendo condiciones climáticas adversas, caracterizadas por lluvias intensas y un marcado descenso de temperaturas, por lo que se exhorta a la población a tomar previsiones.

Habilitan dormitorios seguros para población vulnerable por condiciones del clima en Puebla

Ante estas condiciones, el Gobierno Estatal mantiene habilitados 65 dormitorios seguros en igual número de municipios, listos para atender a la población en situación de vulnerabilidad durante esta época, en los cuales, de manera conjunta con el Sistema Estatal DIF y los ayuntamientos se brinda atención cercana, alimentos y alojamiento temporal.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Frente Frío número 25 se desplazará sobre el litoral del Golfo de México que, en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la Península de Yucatán, ocasionará chubascos y precipitaciones fuertes a muy fuertes en el Norte, Noreste, Centro, Oriente y Sureste del país, y lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Nevadas en el Pico de Orizaba Zona del Izta Popo Cofre de Perote

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Protección Civil, mantiene coordinación interinstitucional con autoridades federales, estatales y municipales, para atender posibles contingencias y salvaguardar la integridad la población.

Recomendaciones ante el pronóstico de lluvias y bajas temperaturas en Puebla

Debido a la advertencia sobre las condiciones climáticas adversas, se hace un llamado a la población para:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes y oleaje elevado en zonas costeras.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

