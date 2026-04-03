Localizan Dos Muertos al Interior de una Barranca en la Ciudad de Puebla

La tarde de este viernes 3 de abril de 2026 fueron hallados dos cuerpos con signos de violencia al interior de una barranca en la colonia 2 de Marzo en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes uno de los muertos hallados en esta zona que conecta las juntas auxiliares de La Resurrección y Santa María Xonacatepec se encontraba amarrado de manos y pies.

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Encuentran dos muertos en barranca de la colonia 2 de Marzo de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 14:00 horas de este viernes cuando se reportó el hallazgo de dos cuerpos con signos de violencia al interior de una barranca en la colonia 2 de Marzo de la ciudad de Puebla.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento los dos muertos se mantienen en calidad de desconocidos y se desconocen las causas de sus fallecimientos. Se sabe que uno de ellos se encontraba atado de manos y pies.

Localizan un cuerpo en tubería de Ignacio Romero Vargas en Puebla capital

El pasado 31 de marzo en la tubería de aguas negras y a un costado de las vías del tren un masculino fue encontrado boca abajo por vecinos de la Privada Ermita y Calle La Vega en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas.

Hallazgo de Hombre Muerto en Tubería de Drenaje de Aguas Negras en Ignacio Romero Vargas, Puebla

De inmediato dieron aviso a las autoridades quienes se trasladaron al sitio. Tras corroborar que la persona no contaba con signos vitales se procedió a las diligencias del levantamiento de sus restos mortales.

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Con información de N+

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