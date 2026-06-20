Pipa Choca y Explota Contra Varios Vehículos en la Caseta de La Venta, Tabasco

Una pipa que transportaba combustible impactó a varios vehículos sobre la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa, en Tabasco, a la altura del punto de revisión de la caseta fitosanitaria La Venta.

De acuerdo con la Guardia Nacional, tras el choque y una explosión registrada en la zona, se mantiene el cierre parcial de la circulación en el kilómetro 043+900 de la vía, con dirección hacia Villahermosa, a la altura del municipio de Cangrejera. Las autoridades implementaron un operativo para controlar el área y evitar mayores riesgos debido a la presencia de material inflamable.

Al lugar arribaron de inmediato servicios de emergencia, quienes brindaron atención a los posibles heridos y trabajaron en la contención del incidente. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de lesionados ni han precisado si existen víctimas mortales derivadas del accidente.

Pipa con Combustible Choca Contra Varios Vehículos. Foto: Guardia Nacional

El percance generó importantes afectaciones a la circulación vehicular, provocando congestionamientos en ambos sentidos de la carretera. Elementos de seguridad mantienen el resguardo de la zona mientras continúan las labores de limpieza, evaluación de daños y retiro de las unidades involucradas.

Las causas del choque aún no han sido determinadas de manera oficial y permanecen bajo investigación por las autoridades competentes.

Controlan incendio

El incendio fue controlado y extinguido en su totalidad, con daños reportados únicamente en uno de los remolques de la unidad de carga. Actualmente, los cuerpos de emergencia mantienen labores de enfriamiento en la zona para descartar cualquier riesgo de reactivación del fuego.