Pipa Choca y Explota Contra Varios Vehículos en la Caseta de La Venta, Tabasco

Al lugar arribaron servicios de emergencia para atender a los heridos y controlar la situación

Explosión en Tabasco. Foto: Guardia NacionalExplosión en Tabasco. Foto: Guardia Nacional

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Impactante accidente en la caseta de La Venta: una pipa con combustible choca contra varios autos. Servicios de emergencia ya en el lugar. ¿Qué sucedió exactamente? Descúbrelo.

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