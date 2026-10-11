Carreteras Bloqueadas en México Hoy Domingo 11 de Octubre de 2026

Las carreteras del país registran afectaciones a diario por accidentes, lluvias y manifestaciones, por lo que es importante anticiparse a posibles contratiempos antes de emprender un viaje.

Si este domingo circulas por alguna carretera de México, es necesario considerar informes sobre posibles choques u osbtrucciones por deslaves. La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las principales dependencias que reportan de casos vinculados a las vías bloqueadas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país este 11 de octubre.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros

11:25 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Guaymas - Hermosillo, km 146, dirección Guaymas. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

11:15 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 4, dirección Cosoleacaque. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones.

11:12 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 209, dirección Acatzingo. Cierre a la circulación por atención de accidente (volcadura de tracto camión). Toma tus precauciones.

10:50 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Guaymas - Hermosillo, km 146, dirección Guaymas. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).

10:47 horas. SE RETIRAN MANIFESTANTES. Autopista Agua Dulce – Cárdenas, Plaza de Cobro Sánchez Magallanes. Se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos.

10:44 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 57, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido.

08:18 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Pera - Cuautla, km 11, dirección La Pera. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.

08:11 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 19, dirección Nuevo Teapa. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

07:49 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 129, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

07:22 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 129, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). Maneja con precaución.

06:42 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Durango - Mazatlán, registra neblina a la altura de la Plaza de Cobro Coscomate.

06:25 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 9, dirección Acayucan. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

06:02 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Guadalajara - Colima, continúa lluvia intermitente en diversos puntos de la autopista.

Recuerda que el pavimento mojado reduce el agarre de los neumáticos y puede duplicar la distancia que necesitas para frenar por completo.

01:49 horas. Se restablece la circulación en la autopista Querétaro–Irapuato, km 4, dirección Querétaro, tras la atención de un accidente.

01:20 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque, km 19, dirección Nuevo Teapa, por un tractocamión con falla mecánica.

01:19 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Acayucan–Cosoleacaque, km 9, dirección Acayucan, por un tractocamión con falla mecánica

01:08 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Querétaro–Irapuato, km 4, dirección Querétaro, por la salida del camino de un automóvil y choque contra el muro central.

00:56 horas. Se registra lluvia en la autopista México–Cuernavaca, del km 73 al 74.

00:55 horas. Se registra lluvia intermitente en diversos puntos de la autopista Cuernavaca–Acapulco.

00:52 horas. Continúa la lluvia intermitente en diversos puntos de la autopista La Rumorosa–Tecate.

00:50 horas. Continúa la lluvia intermitente en diversos puntos de la autopista Guadalajara–Colima.

00:34 horas. Se restablece la circulación en la autopista Ciudad Mendoza–Córdoba, km 268, dirección Ciudad Mendoza, tras la atención de un accidente.

00:08 horas. Se registra neblina densa en la autopista Durango–Mazatlán, a la altura de la Plaza de Cobro Coscomate.

ASJ